Tragico indicente domestico a Genova in un’abitazione di via Fabrizi, tra i quartieri di Quarto e Quinto. Una donna di 73 anni è precipitata dal quarto piano dell’abitazione finendo all’interno di un giardino: è morta sul colpo. A perdere la vita Angela Maria Gattavara, la moglie dell’ex allenatore di Livorno, Verona e Genoa Attilio Perotti. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Nervi insieme ai vigili del fuoco.

I fatti sono successi nella mattina di giovedì 23 settembre a Genova Quinto, nell’appartamento in via Fabrizi dove la coppia abita: secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’anziana è salita su una scala per sistemare una tenda malfunzionante ma ad un certo punto ha perso l’equilibrio ed è precipitata giù dal balcone, atterrando nel giardino interno del palazzo. È morta sul colpo.

L’anziana è precipitata per oltre dieci metri da una palazzina di via Fabrizi, a Genova Quinto. La signora nel tentativo di sistemare una tenda sarebbe salita su una scala: tuttavia avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta dal balcone sul giardino interno, morendo sul colpo. A confermare che si è trattato di un incidente domestico è stato il sopralluogo del medico legale, come si legge su Il Secolo XIX. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Nervi Angela Maria Gattavara si sarebbe sporta troppo dal terrazzo di casa per andare ad aprire una tenda malfunzionante.





Attilio Perotti oggi ha 75 anni ed è un noto allenatore di calcio. Nella sua carriera è partito dalle giovanili proprio del Genoa, ha allenato tra le altre Ancona, Siena, Cesena e Triestina, arrivando poi in Serie A con Verona (2000/01), Empoli (2003/04) e Livorno (2014). Nel suo palmares un campionato di C2 vinto nel 1990 sulla panchina del Siena. Nella sua carriera da calciatore ha militato tra Como, Genoa, Inter e Parma negli anni ’60 e ’70, è stato allenatore per oltre trent’anni.

“Hellas Verona FC – si legge sui canali social della squadra – si stringe attorno all’ex allenatore gialloblù Attilio Perotti e famigliari tutti per la scomparsa, in tragiche circostanze, della moglie Angela Maria Gattavara”. Un vero e proprio dramma quello avvenuto a Genova a cui la famiglia Perotti ha preferito rispondere con silenzio.