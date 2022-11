Ritrovamento choc a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. La comunità stenta ancora a crederci, ma purtroppo la vicenda è realmente accaduta. Erano da poco trascorse le ore 15 quando è avvenuta la macabra scoperta in contrada Galante Minzella, poco lontano dal centro abitato, sulla strada che collega il paese con Martina Franca: Maria Prudenza Bellanova morta nel modo più tragico.

Cadavere scoperto nella cella frigorifero, il corpo privo di vita è quello di Maria Prudenza Bellanova, 82 anni di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Rannicchiato all’interno del congelatore a pozzetto in una casa di campagna ubicata tra contrada Galante Minzella e contrada Nisi, il corpo dell’anziana è stato scoperto così dalla squadra dei Carabinieri della stazione di Ceglie Messapica.

Sul posto, al momento della scoperta anche i Carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, oltre ai Vigili del Fuoco. Si apprende che il figlio 55enne della pensionata, Angelo Bellanova, è stato condotto in caserma er essere ascoltato. Ancora non è chiaro da quanto tempo il cadavere sia stato nascosto dentro il congelatore e al contempo il caso è stato affidato al pm di turno del tribunale di Brindisi, Mauro Gallone.

Pare che ad avvertire i parenti della vittima, siano stati proprio i militari che al momento provano a vagliare tutte le ipotesi che andrebbero a spiegare le cause del decesso e il successivo ritrovamento choc del corpo di Maria Prudenza Bellanova. Madre e figlio condividevano la stessa casa e pare che la famiglia fosse seguita dai servizi sociali del Comune di Ceglie Messapica. E infatti la segnalazione è giunta da parte della cooperativa che proprio su incarico dei servizi sociali si recava presso l’abitazione per effettuare le pulizie. Erano giorni che nessuno riusciva a mettersi in contatto con loro, senza dunque poter accedere alla casa.

Una prima ispezione sul cadavere è stata effettuata dal medico legale Nico Urso. Dopo il nulla osta del magistrato, la salma è stata trasportata in obitorio, a disposizione della procura. All’interno della proprietà sono stati trovati anche quattro cani, trasportati nel canile di Carovigno. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sul caso.