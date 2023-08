Caccia all’uomo in Italia, si tratta di Sacha Chang: un ragazzo di 21 anni di orgine Cino-Olandese. Il giovane è accusato di aver ammazzato il padre e un amico di famiglia a coltellate prima di fuggire nei boschi attorno a Montaldo di Mondovì. Siamo in provincia di Cuneo e proprio qui i militari hanno ricevuto l’autorizzazione della Procura a diffondere le foto di Chang che nel frattempo è scomparso. La foto è stata divulgata a mezzo stampa tramite un comunicato al fine di raccogliere le eventuali testimonianze dei cittadini e allo stesso tempo metterli in guardia da un individuo “estremamente pericoloso”.

Gli stessi carabinieri fanno sapere che chiunque sia in possesso di informazioni del ragazzo è pregato di chiamare immediatamente il 112 e, indirettamente, stargli alla larga. Sacha Chang infatti sembra sia affetto da disturbi psichici e da alcuni giorni era ospite di una famiglia che abita a Montaldo di Mondovì. Dal comunicato delle forze dell’ordine, il ragazzo è alto circa 1 metro e 75 e all’epoca dei fatti indossava una maglietta e pantaloncini.





Sembra poi che Sacha Chang sia scappato subito dopo aver ucciso il padre e il padrone di casa a coltellate. L’uomo era intervenuto per provare a dividerli, ma anche lui è stato raggiunto da alcuni fendenti che non gli hanno lasciato scampo. Per il momento le ricerche dei carabinieri si concentrano nei boschi intorno a Mondovì.

Sembra che gli inquirenti stiano setacciando la località da ieri con le unità cinofile nel borgo della Val Corsaglia e nelle vicine zone di Roburent, Monastero Vasco e San Giacomo di Roburent. C’è da dire tuttavia, che nonostante l’ingente spiegamento di forze, le ricerche sono complesse per via della fitta macchia presente attorno al comune nel cuneese. Dalle varie testimonianze sembra che padre e figlio fossero in vacanza in Italia, ospiti di un amico di famiglia anch’egli olandese, proprio nella sua casa di Montaldo.

Poi il terribile confronto mercoledì, per cause al momento sconosciute. A quel punto Sacha Chang ha afferrato un coltello da cucina e si è scagliato contro il padre 65enne, uccidendolo. Non c’è stato nulla da fare neanche per il medico 59enne Lambertus Ter Horst che è morto in serata. I due avrebbero dovuto fare rientro in Olanda il 17 agosto. Una storia davvero atroce.

