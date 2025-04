Una tragedia ha scosso il piccolo centro di Mezzocorona, in Trentino, dove nella notte è scoppiato un incendio in un appartamento di via Paul Troger. A perdere la vita è stato Patrick Vettori, 30 anni, fratello di Marvin Vettori, noto campione italiano di arti marziali miste e volto affermato della UFC. L’allarme è stato lanciato intorno alle cinque del mattino, quando ormai per il giovane non c’era più nulla da fare. I vigili del fuoco, insieme ai soccorritori e ai carabinieri, sono intervenuti tempestivamente, ma il fumo inalato nel sonno non ha lasciato scampo alla vittima.

Secondo le prime ipotesi formulate dagli inquirenti, il rogo sarebbe nato da una tragica disattenzione. Patrick era rientrato a casa verso mezzanotte e, probabilmente nel tentativo di prepararsi un piatto di pasta, avrebbe lasciato una pentola sul fuoco prima di addormentarsi sul divano. Le fiamme avrebbero così avuto il tempo di propagarsi lentamente, saturando l’ambiente di fumo fino a renderlo letale. Si tratterebbe, dunque, di un drammatico incidente domestico, una fatalità imprevedibile che ha spezzato una giovane vita.

Incendio in casa, Patrick Vettori muore a 30 anni

La comunità di Mezzocorona è sconvolta. Patrick era un volto noto in paese, non solo per essere il fratello del celebre lottatore, ma anche per il suo impegno diretto nel territorio. Solo pochi giorni fa aveva annunciato la sua candidatura alle elezioni comunali del 4 maggio con la lista Civica per Mezzocorona. “Voglio portare la mia energia e la mia esperienza per rappresentare le nostre idee all’interno dell’Amministrazione”, aveva scritto con entusiasmo sui social, lasciando trasparire il desiderio sincero di contribuire al bene comune.

Oltre alla politica, Patrick lavorava nell’agenzia immobiliare di famiglia e collaborava con una società attiva nell’organizzazione di eventi. Viveva da solo nell’appartamento dove è avvenuto il rogo, ma era ben inserito nel tessuto sociale locale, dove molti lo ricordano per la sua cordialità e il suo spirito intraprendente. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando attoniti amici, conoscenti e concittadini.

Il sindaco di Mezzocorona, Mattia Hauser, non ha trattenuto le lacrime nel commentare quanto accaduto. “Non ha ancora realizzato cosa sia successo”, ha detto riferendosi alla madre del ragazzo, appena incontrata. “Nessuno di noi si rende conto di questa tragedia. Ci coglie impreparati. Patrick non doveva morire così, era una persona meravigliosa”. Parole cariche di dolore, che testimoniano il vuoto lasciato da una scomparsa tanto improvvisa quanto crudele.