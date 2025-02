Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi nel ferrarese, un bus di linea piena di studenti si è schiantato contro un’auto finendo nel fossato. In pochi minuti sul posto sono arrivate ambulanze, l’elicottero da Bologna, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Nello schianto, le cui dinamiche sono in corso di accertamento, sono rimaste ferite sette persone, tra cui una donna del 1998 incinta.

La strada è chiusa e si è formata una lunga coda con le persone in attesa che si sono tutte riversate a ridosso dell’incidente per vedere direttamente quanto accaduto. Non a caso la Polizia locale ha dovuto interdire l’accesso.





Ferrara, bus pieno di studenti si schianta con auto

Nello schianto ha perso la vita la donna 36enne alla guida dell’automobile. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 13:30. La Toyota Yaris avrebbe invaso la corsia opposta, colpendo frontalmente l’autobus. A seguito dello scontro, il bus è finito fuori strada, ribaltandosi in un fosso adiacente e adagiandosi su un fianco.

“Alcuni passeggeri dell’autobus hanno riportato contusioni e ferite lievi e sono stati portati all’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti e cure. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La strada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di agire in sicurezza”.

Molti genitori sono arrivati sul posto e si stanno raccogliendo le testimonianze di tutti i presenti. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, appresa la notizia, ha dato conto dell’accaduto sui suoi canali social è ha scritto: “Esprimo a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima”.