Bus con 41 bambini finisce fuori strada. È successo a Roma in via Tiburtina alle 13 e 50 di lunedì 12 dicembre. L’incidente è stato causato da un malore dell’autista che ha perso i sensi e quindi ha perso il controllo del mezzo. Come si vede dalle immagini il pullman è finito fuori dalla carreggiata dopo aver sbandato. Ha distrutto una recinzione ed è finito in un giardino travolgendo piante e ornamenti.

Sono state proprio le piante a frenare la corsa del pullman, evitando così che l’incidente si trasformasse in tragedia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i bambini e l’autista. In tutto sono stati in tre, l’autista 48enne e due bambini di 7 anni, ad essere trasportati dall’ambulanza del 118 all’ospedale Sandro Pertini e al Policlinico Umberto I.

Le condizioni dei feriti dopo l’incidente

I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e non in gravi condizioni. Tutti gli altri sono stati assistiti dai soccorritori e poi riaccompagnati a casa con altri pullman fatti giungere sul luogo dell’incidente.

Una grande paura, insomma, che solo per fortuna non si è trasformata in una tragedia. L’incidente è avvenuto sulla via Tiburtina, precisamente all’incrocio di via di Salone.

Sul fatto stanno indagando i vigili urbani che si serviranno anche del contenuto del cronotachigrafo, ovvero la scatola nera del pullman, per capire cosa sia realmente successo.

