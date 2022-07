Devastante incendio, le fiamme minacciano le case: campagne distrutte e animali carbonizzati

Devastante incendio a Burcei, in Sardegna. Uno spaventoso incendio, alimentato dal forte vento, è scoppiato nella notte di giovedì 7 luglio ed è arrivato a pochi metri dalle abitazioni. Come riporta l’Unione Sarda le fiamme hanno carbonizzato le pecore negli ovili. Quando è arrivato il fuoco, infatti, gli animali sono rimasti intrappolati.

L’incendio ha interessato in particolare la zona di Pranus ed è arrivato quasi a toccare la località Sa croccoriga. Molti i cittadini che hanno aiutato le diverse squadre dei vigili del fuoco intervenute. Il maestrale che ha soffiato forte nelle ultime ore ha reso particolarmente complicato l’intervento. Purtroppo il fuoco ha devastato decine di ettari di macchia mediterranea e piante di alto fusto.





I danni dell’incendio e l’individuazione delle cause

Le fiamme sono state domate alle prime luci del mattino di venerdì 8 luglio. Subito dopo squadre di forestali e vigili del fuoco presenti hanno dato via alla bonifica delle campagne. Successivamente verranno fatti dei sopralluoghi per la conta dei danni e per capire cosa abbia provocato l’incendio. I pompieri sono stati impegnati a domare 14 roghi nella zona. A Villamassargia sono stati impiegati un canadair e due elicotteri.

Il vicesindaco di Burcei Marcello Salloru ha dichiarato: “Una situazione preoccupante, l’incendio si è sviluppato a Sa croccoriga, arrivando sino alle abitazioni della lottizzazione di Pranus. I volontari del posto hanno evitato il peggio, mettendo in salvo i mezzi di un’azienda di movimento terra e numerosi allevamenti di animali. Sono intervenuti solo i vigili del fuoco. Il fuoco ha lambito anche alcune case e minacciato la foresta di Scova. Centinaia le persone presenti nella zona. Una situazione critica proprio a causa del vento”.

Roghi anche a Mandas Paura dove il sindaco Umbero Oppus fa sapere: “Al momento stanno operando sui vari fronti dell’incendio di ieri per lo spegnimento totale e la bonifica due elicotteri, diverse squadre della Forestale e di Forestas. In mattinata facciamo la prima stima dei danni alle aziende, abitazioni e altre proprietà”.

