Un bruttissimo incidente stradale ha coinvolto un bus pieno di studenti nella mattinata di mercoledì 6 dicembre. Stava percorrendo il suo solito tragitto, quando c’è stato uno scontro con un trattore. Paura immensa per i passeggeri e l’autista, col bus che ha terminato la sua corsa all’esterno della carreggiata. Dalle immagini circolate si è subito potuto notare il grave danneggiamento subito dal mezzo, a causa del fortissimo impatto.

L’incidente stradale ha avuto come protagonista non soltanto questo bus carico di studenti, ma anche un altro mezzo, in particolare un trattore guidato da un agricoltore. E la situazione più grave ha riguardato proprio l’uomo, che è finito anche lui fuori strada. Immediatamente sono stati allertati i soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul luogo, e le condizioni fisiche del ferito sono tutt’altro che rassicuranti.

Incidente stradale per un bus pieno di studenti: cosa è successo

Nelle prime ore della mattinata si è quindi verificato questo improvviso incidente stradale, col bus di studenti che si è schiantato violentemente contro il trattore. L’accaduto ha avuto luogo in Puglia, sulla strada provinciale 48 che collega due paesi situati in provincia di Taranto, ovvero Crispiano e Massafra. Stando a quanto riferito, gli studenti non sono rimasti feriti mentre sono molto gravi le condizioni del contadino.

L’agricoltore è stato urgentemente caricato sull’ambulanza e trasferito al pronto soccorso. Ha raggiunto l’ospedale in codice rosso, quindi la sua situazione clinica sarebbe preoccupante. Il conducente dell’autobus, che trasportava soprattutto studenti delle scuole superiori pronti ad iniziare una giornata scolastica, sarebbe rimasto lievemente ferito. Ma resta comunque lo choc per i tanti giovani che erano all’interno del pullman.

Come scritto dal sito locale Antenna Sud, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Massafra e Crispiano nonché la polizia locale di Crispiano. Ora sono partite le indagini per stabilire come mai si è registrato questo sinistro.