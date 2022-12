Tariffe telefoniche, allarme per le famiglie italiane: la spinta dell’inflazione aumenta i costi. Quasi tutte le compagnie infatti hanno dato vita ad una politica di rincari rapportata al crescente costo della vita. Dopo gli aumenti di luglio, che avevano sollevato polemiche e fatto scendere in campo le associazioni dei consumatori, una nuova mini stangata è in arrivo da parte della maggioranza delle compagnie. Tra tutte solo Iliad ha infatti fatto sapere che non effettuerà ritocchi.



L’amministratore delegato della società Benedetto Levi ha, riporta Money.it, fatto sapere in una recente intervista come: “le offerte della compagnia “sono per sempre” e non saranno rimodulate. Facendo notare che quelle degli altri operatori di telefonia potrebbero essere considerate come modifiche unilaterali del contratto”.

Leggi anche: Carburanti, alle pompe già i nuovi aumenti di benzina e diesel





Tariffe telefoniche e caro inflazione: via agli aumenti



Discorso diverso per Tim che, attraverso il proprio sito ufficiale ha fatto sapere che “le nuove offerte di rete fissa e mobile potranno prevedere l’adeguamento su base annua dei prezzi all’andamento dell’inflazione, incrementato di un coefficiente di maggioranza predeterminata, pari a 3,5 punti percentuali. L’azienda fa sapere che l’aumento non potrà superare il valore del 10% dell’offerta stessa”.



Per i consumatori le offerte ‘Tutto voce’ e ‘Senza limiti’ costano al momento 2 euro in più. Un aumento che replica quello che la compagnia ha già messo in campo per la spedizione della fattura cartacea a domicilio che se prima costava 3 euro, adesso è aumentata fino a 3,90 euro. Rincari simili ha deciso l’altro colosso della comunicazione: Wind Tre.



Gli aumenti della compagnia saranno calcolati sul FOI (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati) di ottobre 2023. Per un’offerta di 10 euro, nella rosea ipotesi di un tasso di inflazione inferiore al 5%, ci sarà dunque un aumento di 50 centesimi. Scrive qui Finanza poi come i primi effetti degli aumenti siano già visibili dalla prossima bolletta. Si legge come: “A partire dal 21 novembre Wind ha aggiornato le nuove offerte sia di rete fissa che mobile. Per alcuni vecchi clienti è in atto una rimodulazione dell’offerta, in genere con aumenti che vanno dai 2 ai 5,99 al mese in base al piano posseduto”.

Impariamo a riconoscere una borsa di Prada vera da una falsa. Così