Gravissimo incidente stradale a Brossasco, nel cuneese. Nella notte tra sabato e domenica due giovani hanno perso la vita in un incidente stradale lungo la provinciale 8 della valle Varaita. Le vittime sono Enrico Olivero, 22 anni, e Paolo Salvatico, 23. Ferito altri 3 ragazzi. I cinque giovani viaggiavano su una Mercedes di colore bianco che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, schiantandosi dopo un volo di trenta metri nel greto del torrente Variata, che dà il nome all’omonima valle.



Una ragazza di 19 anni trasportata all’ospedale di Savigliano in codice giallo e due ragazzi in gravi condizioni, in codice rosso, ricoverati a Cuneo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno rimosso i resti dell’auto con una gru. I vigili del fuoco hanno spento un principio di incendio al motore. Per i due giovani i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La notizia della tragedia di Brossasco ha scosso l’intera comunità.



Quello di Brossasco non è stato l’unico incidente mortale nella notte. A Quartu Sant’Elena, provincia di Cagliari, un gravissimo incidente si è verificato sulla statale 554 bis, al km 25. Il bilancio parla di un morto e una persona gravemente ferita trasportata in codice rosso in ospedale. A quanto pare una vettura guidata da un 35enne ha percorso contro mano la Nuova Orientale Sarda.







L’Alfa 147 condotta dal 35enne ha impattato contro una Fiat Punto. Il conducente della 147 è morto sul colpo, l’altra automobilista ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.



Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile della compagnia di Quartu Sant’Elena. Insieme a loro anche i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Il traffico ha subito grandi rallentamenti in zona. Si sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.