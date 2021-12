Grave incidente in autostrada, coinvolti più mezzi: un morto e un ferito

Terribile incidente stamani sulla A21 nei pressi di Brescia direzione Cremona. Per cause ancora da accertare tre mezzi: un’auto, un furgone e un camion sono rimasti coinvolti in uno schianto. Sembra, a quanto si apprende, che il furgone sia schizzato oltre il guard rail finendo di traverso nella corsia opposta di marcia. L’incidente è avvenuto tra i caselli di Brescia e Manerbio in direzione Manerbio, all’altezza dell’area di servizio Ghedi ovest.



L’uomo alla guida del furgone è morto sul colpo. Il suo decesso è stato constatato dai soccorritori giunti sul posto, non appena è scattato l’allarme, lanciato – molto probabilmente – da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all’accaduto. Ferite lievi alle braccia per il 59enne alla guida del camion: l’uomo è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Manerbio, per lui un trauma non grave all’arto superiore. L’incidente ha causato pesanti rallentamenti sulla A21 nel tratto del comune di Brescia.



Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, due ambulanze e l’eliambulanza. Presenti anche i vigili del fuoco per rimuovere i veicoli incidentati. I rilievi – tuttora in corso – sono affidati alla polizia stradale. Il traffico è stato fermato in entrambi i sensi di marcia per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. In entrambe le direzioni si sono formati cinque chilometri di coda.







Il traffico è ripreso, ma in entrambe le direzioni si viaggia solo su una corsia di marcia. Ancora sconosciute la dinamica dello scontro e l’identità della vittima. Quello di Brescia è solo l’ultimo grave incidente. Un altro gravissimo si è registrato sulla tangenziale di Messina. E purtroppo è stato mortale, infatti la signora Elvira Rifici di 68 anni è deceduta a causa delle ferite riportate nell’impatto.



Secondo quanto accertato finora, l’automobile sulla quale viaggiava la vittima si è schiantata contro un’altra vettura e per lei non c’è stato niente da fare. I veicoli incidentati sono precisamente una Fiat Punto e una Bmw X5, ma non si sa ancora con esattezza quale sia stata la reale causa dello scontro violentissimo.