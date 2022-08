“Aspetta, guarda cosa c’è”. Era proprio dentro il cassonetto, l’incredibile scoperta dei netturbini

Rischio grosso per il commerciante di Tricase. La notizia corre veloce in rete. Una distrazione che sarebbe costata una fortuna, ma la vicenda fortunatamente ha un suo lieto fine. Non appena conclusa la giornata lavorativa, il commerciante compie un gesto, ma ‘qualcuno’ riesce a correre immediatamente ai ripari.

Borsello cade nella spazzatura, il gesto del commerciante mette a rischio l’intera giornata di lavoro. Accade a Tricase, in provincia di Lecce, quando per errore o meglio in seguito a una distrazione, il commerciante avrebbe gettato nel compattatore il proprio borsello con dentro denaro e documenti.





Borsello cade nella spazzatura. L’errore del commerciante poi la corsa ai ripari

Non appena accortosi dell’errore commesso per distrazione, l’uomo si è rivolto al consigliere comunale Rocco Martella che ha immediatamente informato il responsabile dell’Aro 8 di Lecce, Giuseppe Brogna, in merito all’accaduto.

A questo punto gli operatori hanno perlustrato accuratamente il compattatore e risolto il problema. Il commerciante è riuscito a riavere indietro il suo borsello contenente il frutto della giornata lavorativa. Immancabili i ringraziamenti rivolti a quanti hanno avuto a cuore la vicenda.

“Vorrei ringraziare tutti – ha detto – ed in particolar modo l’autista Luca Cito -. Ritrovare il borsello con i soldi, in questo momento di crisi, è stato un gesto che conta veramente tanto per me e la mia azienda. Ancora grazie”. Fortunatamente la vicenda del commerciante di Tricase è andata incontro a un lieto fine. Immediata la mobilitazione degli addetti ai lavori per rimediare all’errore involontario.

“Cosa succede in autunno”. Bollette gas e luce alle stelle: perché i prezzi aumentano in Italia