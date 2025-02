Un’importante novità arriva con l’ultima manovra di bilancio: il governo ha introdotto un bonus pneumatici fino a 200 euro per chi decide di sostituire le quattro gomme della propria vettura. Questo incentivo si aggiunge alla reintroduzione del bonus elettrodomestici e si rivolge soprattutto agli automobilisti che devono adeguarsi all’obbligo stagionale di montare gomme invernali dal 15 novembre al 15 aprile.

Il meccanismo di erogazione segue le stesse regole del bonus elettrodomestici: non prevede limiti di reddito Isee per la richiesta, può essere utilizzato fino ad esaurimento fondi, il rimborso massimo previsto è di 100 euro, ma non deve superare il 30% della spesa sostenuta.

Leggi anche: “Maestra, mamma…”. Bimba di 6 anni arriva a scuola da sola e scatta l’allarme: scoperta choc a casa





Bonus pneumatici 2025, sconto per cambiare le gomme: quanto è e requisiti

Per le famiglie con un reddito Isee inferiore a 25mila euro, l’incentivo può salire fino a 200 euro, coprendo fino al 50% del costo complessivo della sostituzione degli pneumatici. Un aiuto concreto per chi ha maggiori difficoltà economiche e deve affrontare questa spesa obbligatoria.

Al momento non sono ancora state definite le modalità precise per l’assegnazione del bonus. Inizialmente, si era ipotizzata l’adozione di un click day, ma nulla è stato confermato ufficialmente. Tuttavia, con un fondo a disposizione di 50 milioni di euro, sembra improbabile che le risorse si esauriscano rapidamente.

Gli automobilisti interessati sono invitati a seguire gli aggiornamenti per scoprire quando e come potranno usufruire di questo incentivo destinato a rendere più accessibile l’acquisto di pneumatici adeguati alle normative vigenti.