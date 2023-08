Maltempo, il ciclone Betty ha iniziato la sua corsa. Scrive Adnkronos come: oggi in Lombardia è scattata l’allerta meteo rossa, come segnala la Protezione Civile, arancione in altre sei regioni (Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto). Allerta gialla, invece, su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell’Emilia- Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, ampie zone della Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.

Tanti i danni finora registrati. Poche ore fa, poco prima di mezzogiorno, il cielo a Trieste si è oscurato e una imponente bomba d’acqua è letteralmente esplosa sulla città. Scrive il Gazzettino come: “A piazza Unità d’Italia l’acqua arriva alle caviglie. Nel centro storico, lungo via Cavana, risultano allagati gli atri di alcuni palazzi e i negozi”.





Maltempo, bomba d’acqua su Trieste strade allagate e traffico in tilt

E ancora: “Alla polizia locale sono state segnalate al momento diverse cadute di alberi in varie zone, come ad esempio in via Brigata Casale, la cui carreggiata è parzialmente bloccata. Diversi i veicoli danneggiati. E ancora tombini saltati. Allagato anche il lungomare di Barcola. Fuori uso, per sbalzi di corrente elettrica, i semafori agli incroci; i tecnici sono al lavoro per il ripristino”.

“Per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione valida per tutto il Friuli Venezia Giulia. Dopo una breve tregua, nel capoluogo ora sono in corso nuovi temporali”. Tutti adesso si chiedono quanto durerà l’ondata di maltempo. Finora i danni maggiori in Liguria. “La Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante che ha colpito soprattutto il genovesato”.

“Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di pioggia nelle ultime 24 ore. Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco sul territorio ligure concentrati soprattutto nella provincia di Genova a causa dei molti allagamenti”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla perturbazione che ha interessato questa notte la Liguria.