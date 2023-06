Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta sulla città, in pochi minuti le strade si sono trasformate in corsi d’acqua. È successo nella serata di ieri, intorno alle 19. La pioggia è caduta per circa un’ora e mezza provocando danni e disagi. La preoccupazione è stata tale che dai Comuni interessati sono partiti appelli e raccomandazioni. “A causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città, al momento ci sono diverse arterie viarie bloccate. Si consiglia di utilizzare l’auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari”.

“Vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani. La raccomandazione – si legge ancora – è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni”. Ad essere particolarmente colpiti Macerata, Pollenza e Tolentino. Situazione particolarmente critica nelle frazioni di Villa Potenza e di Sforzacosta.





Bomba d’acqua a Macerata, allagamenti e persone evacuate

Riporta il Resto del Carlino come: “Sono stati circa 45 nella notte gli interventi dei vigili del fuoco su tutto il territorio. A Sforzacosta è esondato il fosso Narducci: alcune strade nella frazione sono impraticabili, tanto che è stata bloccata la circolazione. Ma in tutto il territorio comunale sono diverse le arterie viarie bloccate”.

“Permangono situazioni critiche su alcune arterie strade tra le quali la Provinciale Rotelli che collega Macerata a Passo Treia, allagata in più punti”. Nella giornata di oggi, 6 giugno, le scuole sono rimaste chiuse. “Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma faceva paura per come pioveva e i danni nelle due frazioni sono diversi – dice il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. – In queste ore stiamo facendo una ricognizione generale”.

“A Sforzacosta – prosegue il sindaco – abbiamo evacuato un anziano e una famiglia con tre figli, inoltre abbiamo ritenuto opportuno chiudere la scuola”. Scuola che ha subito danni: al piano seminterrato dell’asilo di Sforzacosta l’acqua ha raggiunto i due metri di altezza.