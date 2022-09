Panico a Formia, bomba d’acqua fa esondare il Rio Fresco. Il terrore dei cittadini nel vedere l’acqua prendersi tutto: strade, case, auto. Urla e lacrime, ma sembra semplicemente di tornare indietro e guardare quello che è successo nelle Marche solo poche settimane fa. Un maltempo che ha creato non pochi problemi lungo la costa Pontina e nell’entroterra. Un acquazzone che ha creato molti disagi, paura tra la popolazione, danni e problemi alla viabilità.

Non solo, a due passi da lì, una tromba d’aria ha colpito, nel pomeriggio, la costa tra Sabaudia e Terracina, scoperchiando tetti e provocando disagi alla viabilità, per la chiusura della via Migliara 56, snodo per il traffico della zona. Anche qui paura e disagi per la popolazione, a causa di molti allagamenti, con decine di interventi da parte del Vigili del fuoco. Il vento ha scoperchiato il tetto di un’azienda e distrutto alcune serre.

Panico a Formia, bomba d'acqua fa esondare il Rio Fresco

“Tromba d’aria tra Terracina e Sabaudia con aziende agricole distrutte o con seri danni, oltre a tanti alberi sradicati e disagi alla viabilità. Si dichiari lo stato di calamità. Viviamo un momento difficile per le imprese, non possiamo permetterci di abbandonare il cuore pulsante dell’economia della provincia di Latina”, afferma Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, annunciando la presentazione di una mozione.

#Formia, casa mia adesso. Siccità, incendi estivi ed ecco che la montagna viene giù. pic.twitter.com/6dL5YsL6Wb — Angelo Leccese (@Angeloleccese) September 29, 2022

“Una violenta bomba d’acqua ha colpito Formia e il Sud pontino con la conseguente valanga di fango e detriti. Danni ad imprenditori e cittadini. Al di là dello stato di calamità naturale, occorrono dei fondi straordinari per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Un anno fa è accaduto ad Itri, che necessita ancora di interventi risolutivi. È un’emergenza non più rinviabile”, aggiunge Tripodi.

Formia (Latina) 😞 non velo dico nemmeno chi governa lì da sempre! pic.twitter.com/W65LuBGgX8 — Nihal88 🤖 (@Nihal884) September 29, 2022

Il maltempo ha colpito ancora anche in Toscana. Un uomo nella zona di Poggibonsi mentre era alla guida della propria auto è rimasto bloccato nella carreggiata invasa d’acqua, soccorso dai vigili è stato salvato. Per ora non si registrano vittime e si spera che questo dato non cambi.

