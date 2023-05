Bomba di ghiaccio sulla città. Il capoluogo è stato imbiancato da un’inconsueta grandinata caduta nel primo pomeriggio di venerdì 12 maggio. Una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla regione e il brutto tempo persisterà per tutta la giornata con temporali forti. Anche domani 13 maggio sono previste piogge e maltempo prevalentemente lungo la costa meridionale e le isole. I vigili del fuoco hanno dovuto inviare una squadra di sommozzatori a un sottopasso, in via Lanzi, nel rione del Romito. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per scantinati e abitazioni allagate.

Due furgoni sono rimasti sommersi a causa della forte grandinata che si è abbattuta su Firenze. Non risultano, comunque, nella circostanza, persone ferite, i conducenti si sono messi in salvo in tempo. Numerose le strade allagate, grandi disagi per il traffico tanto che 4390 Taxi Firenze ha dovuto scrivere un post sui social per “chiedere scusa ai clienti per il traffico che blocca anche i taxi”. Anche la linea T1 della tramvia è rimasta bloccata a causa della forte grandinata.

Firenze, bomba d’acqua e grandine: due furgoni bloccati nel sottopasso

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha scritto sui social: “In un’ora la stazione rilevamento di Firenze-Università ha registrato 19,8 millimetri di pioggia (il dato consolidato in realtà è ben più alto, fra 38 e 40 mm tra Università e Orto Botanico secondo i dati del Cfr della Regione Toscana, ndr). Facciamo appello ai pedoni e ai conducenti di veicoli di prestare massima attenzione”.

“Si tratta di una bomba d’acqua. Seguiamo con attenzione e costanza gli sviluppi in collegamento con la protezione civile del Comune, i Vigili del Fuoco e la polizia municipale. Evitare transiti dai sottopassi e prestare massima attenzione all’esterno”, ha scritto ancora il primo cittadino di Firenze. Tante le strade allagate che hanno creato code al traffico in diversi punti della città e problemi alla circolazione.

La grandine ha coperto di una coltre bianca i viali intorno alla Fortezza da Basso. Come ha annunciato il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella in un’ora la stazione pluviometrica di Firenze-Università ha registrato 35 mm di pioggia, 17,8 mm all’Orto Botanico, 8,8 mm al Giardino di Boboli. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per scantinati e abitazioni allagate, soprattutto in zona centro e Firenze Sud.