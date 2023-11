Bomba d’acqua sulla città, danni e disagi. Il maltempo continua a flagellare l’Italia, soprattutto al centro-nord. Nei giorni scorsi la tempesta Ciaran si è abbattuta con violenza sulla Toscana provocando addirittura sette morti – l’ultima vittima un 69enne disperso da giovedì 2 novembre a Campi Bisenzio – e 300 sfollati. Il governatore della Regione Giani sui danni ha dichiarato: “Ragiono sui 300 milioni tra pubblico e privato ma è una stima assolutamente parziale, è una stima che fa riferimento a quello che finora abbiamo registrato”.

Sono diverse le regioni colpite come sottolineato dal monitoraggio effettuato da Coldiretti: “Sull’Italia si sono abbattuti 73 eventi estremi in soli due giorni tra bombe d’acqua e tempeste di vento che si sono concentrate per circa il 70% in Toscana ma che hanno colpito a macchia di leopardo l’intera Penisola e soprattutto regioni come Sardegna, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna con ponti crollati, strade interrotte, fiumi esondati, frane, allagamenti e alberi abbattuti ma anche purtroppo vittime e dispersi per le quali si esprime profondo cordoglio”.

Bomba d’acqua e disagi a Roma, allerta meteo gialla nel Lazio

Nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 5 novembre, una bomba d’acqua ha colpito la Capitale provocando diversi disagi. Pioggia, temporali e vento forte hanno causato anche il rallentamento della circolazione dalla Balduina a Centocelle. Per la giornata di oggi la Protezione civile del Lazio ha diramato l’allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale.

Per le prossime ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. La protezione civile ha spiegato che già dalla serata di ieri ci sono stati venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. E poi mareggiate o forti mareggiate lunghe le coste esposte.

La forte pioggia e il vento hanno provocato la caduta di un grosso albero su viale Trastevere a Roma. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti per ripristinare la circolazione. L’albero ha provocato lo stop del tram 8, sostituito da un bus nel tratto che collega la stazione di Trastevere a piazza Venezia. Da metà mattinata stop alle precipitazioni su Roma, ma potrebbe rimanere il vento, soprattutto nelle zone del litorale.

