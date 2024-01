Bollo auto 2024: scadenza, agevolazioni, esenzioni, tutto quello che c’è da sapere sulla tassa. Iniziamo con il dire che una data fissa per pagare l’imposta (che può essere pagata sia online sia nei luoghi fisici che offrono questo servizio. Es. home banking o ufficio postale) non esiste. Per le auto già in circolazione la norma generale prevede infatti il pagamento del bollo entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della tassa precedente. “Se il bollo precedente scade a gennaio 2024 – fa notare il sito alvolante.it – quello nuovo va pagato entro il 28 febbraio 2024”.

>> “La notizia peggiore”. Chiara Ferragni, crolla tutto: la situazione è davvero complicata per lei: ora rischia grosso

Per evitare di trovarsi sorpresi davanti all’importo è possibile fare un calcolo in autonomia prendendo come riferimento diversi parametri relativi al veicolo: la potenza del motore, misurata in kilowatt (kW) e la classe ambientale (Euro 1, 2, 3 ecc.). Come per molte altre imposte anche il bollo auto prevede alcune agevolazioni ed esenzioni.





Bollo auto 2024: scadenza, agevolazioni ed esenzioni

Con le nuove regole, nel caso di auto e moto di interesse storico e collezionistico con più di 20 anni e meno di 30 anni è previsto infatti uno sconto del 50%. L’esenzione totale dal pagamento spetta, invece, in caso di auto utilizzata al fine di trasporto di persone con disabilità, in caso di auto di proprietà di soggetti diversamente abili che hanno l’esenzione dall’Agenzia delle Entrate e dall’ACI e nei casi individuati dalla legge 104 del 1992.

Capitolo agevolazioni. A beneficiare soprattutto le auto di ultima generazione, quelle ibride o elettriche. Qui a seconda della regione è possibile evitare il pagamento del bollo per 3 o 5 anni. Se siete residenti in Sicilia e siete proprietari di una macchina allora le buone notizie non sono finite qui. Grazie a due modifiche introdotte dalla legge di stabilità qui la tassa costerà in meno.

Prevista, racconta Libero: “Una riduzione fino al -20% per i contribuenti in regola e per coloro che scelgono la domiciliazione bancaria del tributo. In secondo luogo, è stato rinnovato il cosiddetto “Straccia bollo”, che prevede l’esenzione da sanzioni e interessi per i morosi che si mettono in regola”.