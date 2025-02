“Il Papa ha riposato bene, tutta la notte“. Con questa comunicazione telegrafica è stato diffuso l’aggiornamento mattutino sulle condizioni di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale.

Il bollettino medico diffuso nella serata precedente ha segnalato che “le condizioni cliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un lieve miglioramento”. In particolare, non si sono “verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme; alcuni esami di laboratorio sono migliorati”. Inoltre, il monitoraggio della “lieve insufficienza renale non desta preoccupazione”.

L’ossigenoterapia continua, anche se con “flussi e percentuale di ossigeno lievemente ridotti”. Tuttavia, vista la complessità della situazione, “in via prudenziale i medici non sciolgono ancora la prognosi”. Nonostante la sua delicata situazione, Papa Francesco ha voluto nuovamente contattare la parrocchia di Gaza per esprimere gratitudine per un video di incoraggiamento ricevuto dalla comunità locale.

Nel frattempo, nella sua Argentina, centinaia di persone si sono riunite a Buenos Aires per una messa all’aperto dedicata al loro connazionale. La celebrazione si è svolta in una piazza simbolica della capitale, dove Bergoglio, quando era arcivescovo, guidava le celebrazioni denunciando le disuguaglianze sociali.

I fedeli, sventolando bandiere e cartelli con messaggi di incoraggiamento, hanno pregato per il Pontefice, partecipato all’Eucaristia e intonato canti in suo onore, gridando con fervore: “Viva el Papa Francisco”.