Novità per quanto riguarda la bolletta del gas. Quanto pagheremo a novembre è una delle domande ricorrenti dei consumatori, preoccupati dagli aumenti. E ora a fare chiarezza ci ha pensato il sito Staffetta, che si dedica proprio a questo tipo di informazioni. E ciò che sta emergendo in questi giorni potrebbe far tirare un bel sospiro di sollievo a milioni di italiani. Dopo la guerra in Ucraina e l’inflazione sempre più alta, il costo della vita per le persone rischia di diventare insostenibile, ma ora si sarebbero aperti alcuni spiragli.

Ora la bolletta del gas potrebbe avere degli stravolgimenti. E quanto pagheremo a novembre sarà sicuramente inferiore rispetto alle previsioni di qualche tempo fa. Come ben sapete, la bolletta di questo mese fa riferimento ai consumi fatti dalla gente ad ottobre e Staffetta ha riferito tutti i dettagli e soprattutto i motivi, che dovrebbero permettere di far sborsare meno denaro a tutti i nostri connazionali. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato riportato e cosa ci aspetta dunque nelle prossime settimane.

Bolletta del gas: quanto pagheremo a novembre

Prima di dirvi tutto sulla bolletta del gas e su quanto pagheremo a novembre, possiamo comunque anticiparvi che le stesse speranze di sborsare di meno per la bolletta della luce non ci sono. Nel quarto trimestre dell’anno in corso c’è stato un incremento del 59%. Invece, il prezzo del gas va via via stabilizzandosi e questo favorirà un abbassamento dei costi. Un vero sollievo per moltissime persone, preoccupate dal fatto che avrebbero potuto fare i conti con prezzi esorbitanti, difficili da sostenere.

Il coto della materia prima è diminuito del 6% e quindi le bollette del gas diminuiranno in modo sostanzioso: “Alla luce dei valori del Psv degli ultimi giorni di ottobre, si rafforzano i segni che fanno prevedere che il prezzo definitivo del gas in servizio di tutela per ottobre si collocherà al di sotto dei valori del terzo trimestre luglio-settembre”. Il costo definitivo dovrebbe essere di 115-116 centesimi al metro cubo rispetto ai 123 del terzo trimestre. Buone notizie arrivano anche dal mercato Ttf di Amsterda, punto di riferimento europeo.

Parlando dunque del mercato olandese di Amsterdam, il prezzo del gaso è a 99 euro, quindi il 12% inferiore rispetto al 21 ottobre scorso. Una grande soddisfazione per gli italiani, che nei prossimi mesi dovrebbero ricevere comunque bollette che diminuiranno sempre di più.