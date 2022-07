Stop a telefonate dei call center ai cellulari. Da oggi è possibile: come bloccarle per sempre

Bloccare telefonate call center sui cellulari col registro opposizioni. A partire da mercoledì 27 luglio 2022, gli utenti possono chiedere gratuitamente l’iscrizione al Registro delle opposizioni per non ricevere più telefonate indesiderate sul proprio numero di telefono mobile oltre che fisso.

Addio, quindi, alle chiamate di telemarketing molesto che molto spesso vanno contro le norme sulla privacy delle persone, anche sul proprio numero di cellulare e non solo sulle utenze fisse. Possono iscriversi al registro delle opposizioni tutti i titolari di utenze telefoniche fisse e da mercoledì 27 luglio 2022 anche mobile, ovvero i cellulari. Chi si è già iscritto in passato può rinnovare l’iscrizione e in questo modo vengono annullati tutti i consensi eventualmente dati a ricevere telefonate di telemarketing.





Non solo, trascorsi quindici giorni dall’iscrizione dal registro, le chiamate a fini pubblicitari saranno considerate illegali. Il registro pubblico delle opposizioni è attivo dal 2011, ma fino al 27 luglio 2022 permetteva l’iscrizione solo dei numeri fissi. Come spiega il sito Agenda Digitale, “l’iter normativo per giungere a tale risultato è stato lungo e complesso: la legge di riferimento è la numero 5 del 2018, in seguito si è atteso il decreto attuativo. La riforma è stata approvata a gennaio 2022”.

Bloccare telefonate call center sui cellulari col registro opposizioni: come fare. Chi vuole bloccare le chiamate dai call center deve iscriversi al nuovo registro delle opposizioni, disciplinato dal Dpr (decreto del presidente della Repubblica) 26/2022 che attua la legge 5/2018, e che prende il posto di quello attuale (regolato da un decreto risalente al 2010).

Bloccare telefonate call center sui cellulari col registro opposizioni – Gli utenti possono chiedere gratuitamente l’iscrizione al registro inoltrando una richiesta tramite web, compilando il modulo elettronico alla pagina www.registrodelleopposizioni.it; tramite telefono, chiamando il numero verde 800 265 265; tramite email, inviando l’apposito Modulo all’indirizzo [email protected]; oppure tramite raccomandata.

