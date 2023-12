Bimbo muore da un incendio partito dalle luci dell’albero di Natale. È questo il dramma che ha sconvolto una piccola cittadina nei pressi di Campobasso. Il piccolo, 9 anni, è deceduto dopo aver respirato il monossido di carbonio sprigionato dalla combustione in casa. Le fiamme, fanno sapere gli inquirenti, si sono sviluppate intorno all’una di notte e le cause sono ancora oggetto di indagini. La madre del bambino e i suoi due fratelli, di 4 e 12 anni, sono stati ricoverati in gravi condizioni ma non in pericolo di vita presso l’ospedale Cardarelli.

Sembra poi che il padre, sotto choc, è riuscito a portare in salvo i due fratelli del piccolo Alessandro, che purtroppo non è sopravvissuto. L’incendio è divampato nella notte, nella zona di contrada Colle Calcare. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme, mentre il personale del 118 ha assistito i feriti e la Polizia sta conducendo le indagini per capire cosa abbia scatenato il disastro.





Tra le possibili cause, si ipotizza un corto circuito, una candela o le luci natalizie. Le fiamme hanno rapidamente invaso l’abitazione. I soccorritori hanno tentato disperatamente di salvare Alessandro, estratto dalla casa dal padre, ma purtroppo il bambino non ce l’ha fatta. Nonostante gli sforzi per rianimarlo, il piccolo di 9 anni è deceduto. L’incendio è stato estinto completamente solo dopo diverse ore, verso le cinque del mattino.

“Siamo tutti sconvolti per quello che è successo. I genitori hanno provato a salvare tutti ma non ci sono riusciti”, racconta il nonno del bambino morto la notte scorsa nell’incendio della sua abitazione a Campobasso. Il signor Antonio, abita al piano di sotto dell’edificio e dice: “È successo intorno a mezzanotte, io me ne sono accorto perché ho sentito il rumore di mattonelle che scoppiavano”.

E ancora il nonno, disperato: “C’era tanto fumo in casa, proveniente soprattutto da un divano, e i bambini, che in quel momento stavano dormendo, lo hanno respirato. Alessandro non ce l’ha fatta, gli altri due, ringraziando il Signore, sì. La madre ha fatto in tempo a portare fuori la più piccola”.

