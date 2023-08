Un’altra tragedia in questa estate 2023: un bambino di appena 4 anni è mezzo è morto annegato all’interno di un acquapark sotto gli occhi dei suoi genitori. Un dramma che si è consumato nel giro di pochi istanti e che non ha lasciato scampo al piccolo, nonostante ogni successivo e immediato tentativo di rianimarlo. È successo nel pomeriggio di venerdì 11 agosto in un parco acquatico che si trova a Monopoli, dove il bimbo stava trascorrendo una giornata di divertimento in piscina con i suoi.

Una come tante altre probabilmente per la famiglia che risiede a Fasano, in provincia di Brindisi, ma che si è poi trasformata in tragedia. Il corpo del bambino è stato ritrovato privo di sensi in una delle piscine che si trova nella struttura. I soccorsi sono stati allertati all’istante così come è stato disposto l’immediato trasferimento nel vicino ospedale. Ma ogni tentativo del personale sanitario del 118 e dei medici si è rivelato inutile.

Tragedia all’acquapark: morto bambino di 4 anni e mezzo

Non c’è stato nulla da fare per il piccolo. Sul caso ora indagano i carabinieri della compagnia di Monopoli coordinate dalla procura di Bari. I militari stanno acquisendo ogni elemento per chiarire l’esatta dinamica del tragico incidente.

Sulle prima era stato ipotizzato che il piccolo fosse scivolato in piscina dopo aver sbattuto la testa, ma questa circostanza non è stata accertata dalle forze dell’ordine che hanno acquisito anche alcune telecamere interne di videosorveglianza per ricostruire gli ultimi momenti in vita del piccolo, poi finito in acqua in un punto in cui non toccava.

Quello di Monopoli è solo l’ultimo dramma in ordine di tempo di questa estate 2023. Il 17 luglio scorso a Taurisano, provincia di Lecce, è morto annegato in una piscina che si trovava in una villetta di famiglia un bambino di 2 anni. Pochi giorni prima, un bimbo di 6 anni ha perso la vita in mare a Margherita di Savoia davanti a diversi bagnanti.