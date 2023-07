Bambino cade dal balcone, è in codice rosso. La polizia sta cercando di fare chiarezza su quanto avvenuto a Palermo, in corso dei Mille, dove un bimbo di età al momento imprecisata, è caduto da un balcone ed è stato trasportato all’ospedale Di Cristina in gravi condizioni. A quanto pare alcuni dei soccorritori, un medico e un infermiere del 118, sono stati picchiati da parenti e amici del bambino.

Subito dopo essere giunti sul posto per fornire le cure al piccolo precipitato dal balcone di un appartamento di corso dei Mille parenti e amici del bambino hanno picchiato gli operatori sanitari. Non sono ancora chiari né la dinamica del fatto né il motivo per cui le persone che erano presenti si sono scagliati contro il personale medico.

Leggi anche: “Oggi è un giorno triste”. L’attrice è morta, l’annuncio della famiglia





Personale medico picchiato, il precedente di Napoli

In attesa di avere maggiori informazioni sul caso di Palermo ricordiamo altri casi in cui purtroppo il personale medico ha dovuto affrontare una situazione davvero inaspettata. All’inizio di luglio grazie a Nessuno Tocchi Ippocrate è stato reso noto quanto avvenuto alcune settimane prima. Otto persone hanno aggredito alcuni infermieri per entrare nell’obitorio dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

“Succede al cardarelli di Napoli – si legge nel post – 3 infermieri sono stati malmenati da un gruppo di 8 persone che volevano accedere all’obitorio per visitare la salma di un uomo 72enne morto per cause naturali. Sono intervenute diverse volanti della polizia che hanno identificato i responsabili. L’increscioso evento pare sia accaduto circa 15 giorni orsono, ma solo adesso ci viene segnalato, e noi lo inseriamo regolarmente nella conta delle aggressioni avvenute nel territorio della Napoli 1”.

Tutto ciò che sappiamo del caso di Palermo è che il bambino è stato ricoverato in ospedale con un codice rosso: emergenza assoluta con immediato accesso alle cure. Ricordiamo gli altri codici. Codice giallo: emergenza con rapido accesso alle cure; codice verde: urgenza di bassa priorità; codice bianco: non urgenza.

“Dovete fare attenzione”. Allarme meteo, l’annuncio choc di Sottocorona: il giorno peggiore per l’Italia