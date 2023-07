Bimba morta tra le onde in Sardegna. La piccola, di appena 10 anni, aveva sfidato il mare nonostante il forte vento e la corrente. La piccola era insieme a due sorelle e tutte e tre hanno faticato molto per tornare a riva. Siamo a Porto Alabe, a Tresnuraghes nell’Oristanese: qui la bimba di 10 anni muore per annegamento e per lei non c’è niente da fare. Rischia anche la sorella più grande, quella di 15 anni, ricoverata per sindrome da annegamento, riesce a resistere. Sta bene invece la terza sorella, quella di 17 anni.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che le hanno tentate tutte per cercare di salvare la vita alla piccola. Sul posto anche la Capitaneria di Porto di Bosa che in queste ore sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia. Tuttavia le cose sembrano già chiaramente delineate, tranne colpi di scena. Sembra infatti che le tre si trovassero in spiaggia insieme ad un’amica di famiglia.





Le tre stavano semplicemente giocando sul bagnasciuga quando ad un tratto un’onda le ha inghiottite e le ha trascinate via, verso il largo. Chiaramente la donna che accompagnava le ragazze, ha subito allerto i soccorsi ma le minori nel frattempo prendevano sempre più il largo. Pochi istanti dopo un turista ha tentato di portarle tutte a riva e quasi subito dopo è arrivata una motovedetta della Capitaneria di Porto.

Sembra che una delle bambine sia stata recuperata dal bagnino e dal turista, l’altra dalla Guardia costiera che pochi istanti dopo si è resa conto che in acqua c’era anche il corpo esanime della piccola di dieci anni. Ora le sorelle salve, sono ricoverate in ospedale a Oristano.

Nel frattempo la Guardia costiera è impegnata nelle indagini e sta sentendo i vari testimoni per ricostruire dettagliatamente la tragedia in cerca di qualche responsabile per l’accaduto. A Is Arenas, in territorio di Narbolia, una turista ha avuto la stessa sorte della bimba ed è morta tra le onde sempre le onde e vento. La donna, a causa della forte corrente, non è riuscita a tornare a riva e sono stati inutili i soccorsi.

