Choc a Roma nel quartiere Cecchignola, una bambina di un anno è stata trovata morta in auto. Ad accorgersi di quanto successo la madre. Una scena straziante sotto gli occhi di decine di persone. Per la piccola non c’è stato nulla da fare. La zona è stata isolata per consentire i rilievi da parte degli investigatori che sono giunti sul posto. Sul posto le ambulanze del 118 insieme con i carabinieri per le prime indagini. Ancora da chiarire la dinamica sebbene il quadro non presenti particolari dubbi.

Racconta SkyTg 24 come: “Secondo quanto si apprende, il papà, un carabiniere che lavora presso una struttura alla Cecchignola, avrebbe dovuto accompagnare la figlia all’asilo riservato ai dipendenti della struttura. Ma quando la mamma si è presentata intorno alle 14 per riprendere la bimba, le è stato detto che la figlia non era mai arrivata a scuola”.





Roma, bimba di un anno trovata morta in auto: forse dimenticata

A quel punto la donna sarebbe uscita e l’avrebbe vista nell’auto. Ci sarebbe stato anche un tentativo da parte di un uomo, un militare che lavora alla Cecchignola, di provare a rompere il finestrino, ma ormai era troppo tardi. La bimba era sola, era in auto da ore da quanto è emerso, e non presentava ad un primo esame esterno segni di violenza.

L’auto era parcheggiata all’interno della cittadella militare della Cecchignola di fronte alla Direzione generale per il personale militare e nei pressi di un asilo. Il 7 novembre del 2019 è entrato in vigore l’obbligo di installazione a bordo dei veicoli di un dispositivo di allarme la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni. Il dispositivo si attiva nel caso di allontanamento del conducente e può essere integrato nel seggiolino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta del bambino.



È quanto prevede il decreto 2 ottobre 2019, n.122 “Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni” del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2019.