Dramma a Modena, una bimba di un anno lotta per la vita dopo essere precipitata dal balcone al terzo piano della sua abitazione sulla strada nazionale in direzioni di Carpi. Momenti di panico non appena, sembra, alcuni passanti si sono accorti di quanto successo. La macchina dei soccorsi è partita immediatamente. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e la piccola è stata portata al Policlinico in codice rosso.

>“Evacuazione”. L’annuncio del sindaco dopo l’ultima forte scossa ai Campi Flegrei. Cosa sta succedendo

Le condizioni della piccola sono gravissime. A quanto scrive il Resto del Carlino sarebbe ricoverata in rianimazione e la sua vita sarebbe appesa ad un filo. Nella speranza che la bimba possa salvarsi gli investigatori hanno iniziato a raccogliere dati per capire cosa è successo stamani intorno alle 11.30, quando la tragedia si è verificata.





Modena, bimba di un anno precipita dal terzo piano: è in fin di vita

Secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile, che indaga sulla vicenda, la caduta sarebbe stata accidentale. In casa al momento dell’incidente c’era la giovane madre della piccola. Poco più di un anno fa, a maggio 2022, Modena aveva assistito ad una tragedia simile. Era accaduto in via Cardarelli, a ridosso di via Giardini, una delle arterie principali della città emiliana.

La bambina era in casa con la mamma e i due fratellini. Era stata la donna ad accorgersi dell’accaduto, correndo giù e chiedendo ai vicini di chiamare i soccorsi. La bambina però era morta sul colpo. Per la famiglia era stata la seconda tragedia in poco tempo: il padre della bimba era morto soltanto due anni fa in un incidente sul lavoro.

Una famiglia ben integrata e conosciuta da tanti, la piccola frequentava l’asilo in zona. I funerali della piccola Rejoice si erano tenuti alla chiesa parrocchiale dei santi Faustino e Giovita a Modena. Momenti strazianti che Modena spera di non vivere ancora.