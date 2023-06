Dramma a Vicenza, una bimba di quattro mesi appena è morta in casa: la procura ha aperto un fascicolo sull’accaduto. Inizialmente si era pensato che la piccola fosse rimasta vittima della Sids, la morte improvvisa in culla del lattante. Una sindrome di cui non è stata ancora definita con sicurezza una specifica causa medica ma ci sono invece una serie di comportamenti e di fattori di rischio che possono incidere significativamente sulla probabilità che la Sids si verifichi, come dimostrano numerosi studi e indagini.

>“È morta di overdose”. Martina, la vita spezzata a 20 anni. Tutti ricordano il suo padre eroe

Secondo quanto riportato dai Cdc americani, la ragione della Sids potrebbe risiedere in anomalie nella zona cerebrale che controlla i ritmi del sonno e della veglia. Per questo, diversi centri di ricerca propongono un modello di triplo rischio per spiegare la catena di eventi che portano alla Sids.





Vicenza, bimba di 4 mesi muore schiacciata: dormiva nel lettone

In primo luogo, il bambino apparentemente sano e normale, soffre in realtà di una piccola anomalia nel sistema di regolazione dei ritmi cardiaci, respiratori o generali del proprio organismo. Non si tratta, purtroppo, del caso della piccola Megan David per la quale il destino è stato, se possibile, ancora più tragico.

A quanto si apprende la piccola stava dormendo nel letto dei genitori, una coppia che vive a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, insieme a mamma, papà e fratellino di 6 anni. L’autopsia, svolta a Padova, ha rivelato che fatale è stata una sindrome da schiacciamento. Un movimento involontario durante il sonno, dunque, avrebbe provocato quello schiacciamento che ha impedito alla piccola Megan di respirare.

La procura di Vicenza ha aperto un fascicolo. Per chiuderlo, tra qualche mese, bisognerà attendere la conclusione delle indagini mediche in corso. Una storia che ricorda la tragedia dello scorso gennaio all’ospedale Sandro Pertini di Roma quando un neonato di tre giorni era rimasto schiacciato dalla mamma che si era addormentata dopo l’allattamento.