Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno, creando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e in coloro che l’hanno apprezzato nei vari ambiti della sua vita. Ora è spuntata fuori una notizia relativa al suo testamento, che è diversa rispetto a quanto si era vociferato finora. A riportare tutto è stato il sito di Repubblica, che ha fatto il punto della situazione su cosa accadrà tra non molto. Gli eredi, in particolare i figli, conosceranno tutto nei minimi dettagli.

Ma per quanto concerne Silvio Berlusconi e il suo testamento, c'è una novità molto rilevante e riguarda proprio l'apertura dello stesso.

Silvio Berlusconi e il suo testamento, cosa sta succedendo

Come scritto da Repubblica sul suo sito, è emerso che per conoscere tutte le volontà di Silvio Berlusconi presenti nel suo testamento occorrerà pazientare ancora. Non sarà aperto prima del 29 giugno perché in quella data è prevista l’assemblea della Fininvest. A votare l’approvazione del bilancio ci sarà una persona molto fidata del Cavaliere, il contabile Giuseppe Spinelli. Ma ci sono i primi dati sul bilancio, sebbene non siano ancora ufficializzati: “In riferimento all’esercizio 2022 Fininvest ha incassato 58 milioni di dividendi da Mfe (di cui ha circa il 50%), 132 milioni da Mediolanum (di cui ha il 30%) e 12 milioni da Mondadori (di cui ha il 53,3%). In totale 202 milioni di ricavi per Fininvest”.

Entrando nello specifico del consiglio di amministrazione, pare che dovrebbe essere quasi identico a quello di oggi. La figlia Marina sarà la presidente, mentre Danilo Pellegrino agirà come amministratore delegato. Poi Pier Silvio, Barbara e Luigi Berlusconi dovrebbero restare come consiglieri e dovrebbero esserci anche Adriano Galliani, Ernesto Mauri e Salvatore Sciascia. Una volta superata questa fase Fininvest, si scopriranno tutti i dettagli del testamento dell’ex presidente del Consiglio.

Repubblica ha infine detto che Eleonora Berlusconi non dovrebbe far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest, mentre bisognerà vedere se ci sarà qualcuno che prenderà il posto del compianto Nicolò Ghedini, l’avvocato personale di Berlusconi morto il 17 agosto dell’anno scorso.