Omicidio nella periferia nord di Treviglio, in provincia di Bergamo, precisamente in via Brasside, non lontano dall’ex statale 42 del Tonale, davanti a un complesso residenziale. Nelle prime ore della mattina di giovedì 28 aprile due persone sono state colpite da un’arma da fuoco e una è morta. Si tratta di Luigi Casati, di 62 anni, mentre la moglie Monica Leoni, di 58 anni, è rimasta ferita.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, una donna è stata fermata. Si tratta di Silvana Erzemberger, di 71 anni, vicina di casa della coppia che abitavano in provincia di Bergamo. E proprio durante una lite tra i vicini di casa, probabilmente a causa del cane dei coniugi, sarebbe scoppiata la sparatoria.





Bergamo, donna spara ai vicini di casa in strada: morto un uomo

La settantunenne ritenuta responsabile della sparatoria e dell’omicidio di Luigi Casati avrebbe esploso 5 o 6 colpi, sentiti distintamente nella zona. Monica Leoni, 57 anni, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo con ferite agli arti inferiori, mentre l’uomo è morto.

Dopo aver ucciso l’uomo, che era sceso per portare fuori il cane, la donna sarebbe rientrata in casa, per poi tornare fuori colpendo la donna, come detto ferita alle gambe e ricoverata. La notizia ha sconvolto i vicini di casa della coppia e della donna fermata.

Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i soccorritori del 118 di Bergamo e il sindaco di Treviglio Juri Imeri. Dopo qualche ora è giunto sul posto anche il figlio della vittima, Emanuele Casati, che scioccato ha raccontato: “Questa storia andava avanti da anni, continue accuse inventate da questa donna contro i miei genitori”.

