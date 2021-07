L’omicidio dei coniugi di Bolzano Peter Neumair e Laura Perselli ha sconvolto l’Italia intera. Ad essere accusato del duplice atto criminale è stato il figlio Benno Neumair, che si trova recluso in carcere dopo aver confessato tutto. Ora sono emerse novità in merito allo stato mentale del presunto assassino, visto che sono stati pubblicati i primi risultati derivanti dalla perizia psichiatrica. E quanto emerso potrebbe in qualche modo cambiare l’evolversi della situazione per il giovane rinchiuso in prigione.

Un po’ di mesi fa Benno Neumair ha rivelato dal carcere: “So bene che è difficile veder riconosciuta la totale incapacità di intendere e di volere. Che nulla, nemmeno il fortissimo pentimento che provo, mi risparmierà la pena lunga che ho appena iniziato a scontare. Ma è ora che si conosca anche la mia di verità. Non faccio più attività fisica, pur avendone la possibilità. Qui leggo molto. Niente gialli. Come un pendolo oscillo alternando momenti di profonda tristezza a frammenti di vita normale, con i miei compagni di cella”.

Stando a quanto è emerso in queste ore dalle prime indiscrezioni sulla perizia psichiatrica a cui è stato sottoposto Benno Neumair, pare che lui fosse “seminfermo di mente al momento dell’omicidio del padre Peter. Non però quando uccise la madre Laura. In questo caso si è trattato di un delitto d’impeto”. Sarebbero queste le conclusioni a cui sono giunti gli esperti, che però presenteranno ufficialmente la perizia completa il prossimo 20 luglio, quando si terrà un’udienza all’interno del tribunale.





Questi risultati sono stati forniti dai periti nominati dal giudice delle indagini preliminari, Carla Scheidle, ma i consulenti della procura e della parte civile non sono dello stesso avviso e ritengono che possa essere imputato per entrambi gli assassinii. I periti del gip sono Edoardo Mancioppi, psichiatra originario di Trento, Marco Samory, psicologo di Padova, e Isabella Merzagora, psicologa criminologa. Benno Neumair avrebbe “un disturbo narcisistico e sociopatico”, secondo sempre gli esperti in questione.

La sorella di Benno Neumair, Madè, scrisse tempo fa: “Per mio fratello è un sollievo che una delle sue menzogne per una volta è vera. Da lui non c’è stato alcun pentimento e troppe parole inventate, applausi. Non si è mai preparati a comprendere un omicidio, ma come si può essere uccisi da un figlio? Vedo il braccio di mio padre sotto all’orologio, vedo il mio papà fresco e allegro di prima mattina…”.