Benno, audio choc della madre. Nuova udienza in Corte d’Assise nel processo a Benno Neumair, il 31enne di Bolzano che ha ucciso i genitori, Laura Perselli e Peter Neumair. Secondo il verbale della confessione, Benno avrebbe ucciso prima il padre e poi la madre.

È stata una “discussione sui soldi” con il padre a degenerare fino al punto di ucciderlo con una corda di arrampicata. Poi, allo stesso modo, ha strangolato anche la madre. La sera del 4 gennaio 2021 Benno ha ucciso i genitori per poi gettarli nell’Adige. Durante l’udienza del processo a Benno, audio choc della madre Laura Perselli. “Papà mi rinfacciava che non valessi niente. Era uscito fuori il discorso delle mie responsabilità, e mia sorella… Mi sono sentito così alle strette, così senza una via d’uscita”, si legge sul verbale della confessione di Benno Numair.





E ancora: “Mio padre mi rimproverava che dovevo aiutare di più a casa. Sono andato in camera mia per non dover più discutere, come spesso accadeva”. La versione dell’omicidio di Laura Perselli e Peter Neumair è riportato nei verbali dei due interrogatori desecretati dalla Procura di Bolzano.

Benno, audio choc della madre. Durante l’udienza sono stati ascoltati i messaggi audio che la madre di Benno aveva spedito a un’amica.”Benno è sempre stato pieno di buone intenzioni e poi c’è questa bestia in lui che lo fa andare così. Vediamo se si riesce con calma, per il suo bene, a metterlo in una comunità terapeutica”, è il racconto di Laura Perselli all’amica.

“La diagnosi dei medici tedeschi è che soffre di schizofrenia paranoide con disturbo di personalità e aggressività. Avevo chiesto di mandarlo con un’ambulanza a Bolzano ma è impossibile, per loro deve andare per conto proprio. Cose folli, sarebbe da denunciarli”, spiega ancora la donna all’amica qualche mese prima dell’omicidio.

“Ho paura a vivere con un ragazzo così. – dice Laura Perselli preoccupata e spaventata nell’audio choc inviato all’amica – Ho contattato un primario di psichiatria che è molto bravo e vediamo se si riesce con calma a metterlo in una comunità terapeutica. Siamo stanchi. Ho nascosto i coltelli in cucina e dormo con la camera chiusa a chiave”.

