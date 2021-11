“Un miracolo”. Scomparso da giorni, nonno Benito trovato vivo in un dirupo. Applausi all’ospedale

L’appello, con tutti i dettagli, era arrivato anche alla trasmissione Rai “Chi l’ha Visto” durante la puntata andata in onda mercoledì 3 novembre. “Benito Moliterno, 84 anni, pensionato, vive a Montalbano Jonico (Matera), verso le 14:00 di lunedì 1 novembre, dopo aver pranzato dalla figlia, i suoi familiari l’hanno accompagnato a casa per il solito riposo pomeridiano. Quando il genero è tornato a riprenderlo intorno alle 16:40, non l’ha trovato in casa ed è immediatamente scattato l’allarme”, aveva spiegato Federica Sciarelli.

“Sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe aver perso il senso dell’orientamento. Non ha con sé il cellulare e nemmeno i farmaci per la sua terapia quotidiana. Non si sa se abbia con sé anche i documenti”, aveva proseguito. Un vicino di casa aveva riferito ai familiari di averlo visto passeggiare intorno alle 16:30 di lunedì 1 novembre nei pressi della scuola media di Montalbano Jonico, in direzione della Villa Comunale.

Al momento della scomparsa indossava berretto grigio a quadretti, giubbotto nero marca “Geox”, maglioncino grigio scuro, pantaloni di velluto neri, scarpe nere. Ora è proprio il profilo ufficiale di Chi l’ha visto? a dare la bellissima notizia. Benito Moliterno è stato ritrovato in un dirupo nelle campagne di Montalbano Jonico , in provincia di Matera. L’84enne è stato ricoverato per lo stato di ipotermia e per accertamenti.





La nipote, che aveva lanciato un appello a “Chi l’ha visto?”, ringrazia tutti per il grande lavoro di ricerca fatto in queste ore dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco che lo hanno recuperato con l’elicottero Drago 66 del Reparto Volo di Pontecagnano e il personale Saf di Matera.

Il sindaco di Montalbano Jonico, Piero Marrese, sui social, ha scritto che “si sono da poche concluse le ricerche del nostro concittadino scomparso qualche giorno fa a seguito del ritrovamento dello stesso, sono felice infatti di poter dare questa notizia perché Benito è vivo. In questo momento è stato affidato alle cure dei sanitari a seguito del suo stato di ipotermia e per ulteriori accertamenti”.