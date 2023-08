Finalmente Benedetta Cristofani, la ragazza di 12 anni scomparsa da Tarquinia è stata ritrovata. La giovane si era allontanata volontariamente il 4 agosto scorso, dalla casa-famiglia a Marina Velca a cui era stata affidata. Sembra che la giovane Benedetta abbia preso questa decisione dopo aver discusso con gli assistenti della struttura. È la stessa ragazza a raccontare quello che è successo e le sue parole sono a dir poco devastanti.

>> “Sono morti lei e il fratello”. Lutto nella musica, l’annuncio choc sui social della giovane cantante

La 12enne infatti fa delle confessioni che lasciano molti a bocca aperta. Due giorni dopo la scomparsa, il padre aveva chiesto alla figlia di tornare: “Ti vogliamo bene alla follia, facci sapere che stai bene”. A quel punto era stata la polizia ad indagare sulla bambina scomparsa. Con l’aiuto della postale, si è subito capito che la ragazza probabilmente aveva preso il largo autonomamente.





Benedetta Cristofani è stata ritrovata: ecco dov’era

Dopo aver infatti ricostruito la rete di persone che la giovane aveva contattato, è stato abbastanza semplice seguirla, soprattutto tramite i vari spostamenti dei social network che nel frattempo si collegavano da ip diversi, principalmente in zona sud-ovest di Roma. Poi c’è stata la falsa speranza della protezione civile di Corchiano che ad un tratto ha fatto credere a tutti di aver ritrovato la ragazza, ma in realtà si è solo trattato di una falsa informazione.

Nel pomeriggio poi, appena ha capito che i carabinieri avevano capito una serie di abitazioni dove poteva essere, Benedetta ha deciso di smettere di scappare e presentarsi dai militari dell’Arma. Insomma, Benedetta Cristofani è stata trovata e ora è nella stazione dei carabinieri della Cecchignola. La 12enne, appena è stata ritrovata dai militari romani, avrebbe detto: “Sono io Benedetta, so che mi stanno cercando”.

Dice ancora: “Vi chiedo solo una cosa: non voglio stare con mio padre”. Cosa si nasconda dietro questa terribile frase non è ancora chiaro. Sembra tuttavia che non saranno di certo parole prese alla leggera né dalle forze dell’ordine, né dagli assistenti sociali che ora dovranno gestire la cosa nel miglior modo possibile per la 12enne finalmente ritrovata.

Leggi anche: Erika Bravi, nessuna traccia della 45enne scomparsa. La notizia su marito e figli: “Li ha portati via”