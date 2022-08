Belluno, tragedia in montagna. Un uomo di 44 anni, Claudio Stadoan Silvestro, è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri. Dalle prime informazioni l’uomo doveva essere diretto verso il Monte Zovo, ma, quando gli amici ne hanno ritrovato l’auto parcheggiata nelle vicinanze dell’Orrido dell’Acquatona, il Soccorso alpino della Val Comelico e di Sappada, congiuntamente al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo si è portato sul posto, presenti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco.



Purtroppo sul greto del Piave è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Subito dopo sono partite le operazioni di recupero. I vigili del fuoco hanno allestito una una teleferica per farle attraversare il fiume e poi sollevarla con un verricello fino alla strada, dove attendeva il carro funebre diretto alla Camera mortuaria di Santo Stefano di Cadore. La notizia della morte dell’uomo ha fatto immediatamente il giro del paese.





Belluno, Claudio Stadoan Silvestro lascia 2 figlie



Per tutti parla il sindaco Casanova Consier: “Lo conoscevo bene una brava persona”, ricorda. E pochi quelli che in paese non l conoscevano. Originario di Costalta era sposato due due figli piccoli e i fratelli Vania e Nicola. Tecnico dell’occhiale, lavorava all’Ottica Cesco 2000 coltivando la grande passione di andare per funghi. Persona sempre disponibile, faceva parte del gruppo alpini di Costalta, domenica era stato con i volontari tra i protagonisti della festa paesana. (Leggi anche “Ma come si sono vestiti?”. Davide Silvestri e Alessia Costantino, il matrimonio è tutto da ridere)



Intanto oggi è ‘stato trovato senza vita il corpo di Mihai Darius Blai, 27 anni, cittadino rumeno ma da tempo residente a Mordano, nell’imolese. Il cadavere del ragazzo è stato rinvenuto lungo il corso del Po, diversi chilometri più a valle ma sempre nel tratto rovigiano del grande fiume, dai sommozzatori dei vigili del fuoco durante le ricerche scattate sin dalla domenica pomeriggio scorsa.



l giovane infatti sabato era in compagnia di amici per una campagna di pesca notturna con la canna. Isolatosi dal gruppo, di lui si erano perse le tracce: con tutta probabilità, si ipotizza, nel tentativo di cercare un punto migliore per pescare, il 27enne è stato risucchiato dal fiume, a tratti ancora profondo e melmoso nonostante la siccità in atto.

Rocco trovato morto nel suo letto a 74 anni, la scoperta dei carabinieri sul corpo. “Era con loro”