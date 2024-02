Pensioni, in arrivo gli aumenti previsti. Già da qualche tempo si sapeva che per effetto della nuova Irpef a tre aliquote gli assegni delle pensioni sarebbero stati più sosanziosi nel 2024. Ma gli aumenti non riguardano le pensioni di tutti. Soltanto in alcuni casi i pensionati troveranno sul proprio conto cifre più corpose del solito.

Oltre agli aumenti a marzo ci saranno anche conguagli e arretrati relativi alle pensioni di gennaio e febbraio. In questo caso l’importo esatto del conguaglio dipenderà dal reddito quindi non è possibile al momento definirlo con certezza per ogni pensionato. In ogni caso andiamo ora a vedere quali saranno le persone che riceveranno gli aumenti delle pensioni.

Per chi aumenta la pensione in arrivo venerdì primo marzo

Gli aumenti della pensione riguarderanno coloro che hanno una rata di pensione tra 1.250 e 2.333 euro, grazie al risparmio Irpef del 2%. Quindi non ci sarà alcun cambiamento della tassa Irpef né conseguentemente nella pensione per le persone che hanno una pensione più bassa di 1.250 euro o più alta di 2.333 euro lordi.

Per quanto riguarda i conguagli e gli arretrati relativi alle pensioni di gennaio e febbraio questi toccheranno sempre a coloro che hanno una pensione annua imponibile fiscale tra 15.000 e 28.000 euro. Si calcola che per chi ha un reddito superiore ai 28mila euro l’aumento dovrebbe essere di alcune decine di euro.

Il pagamento delle pensioni avverrà venerdì 1 marzo sui conti correnti bancari o postali. Chi possiede una carta di debito associata a un libretto, a Postepay Elolution o a un conto corrente potrà prelevare il denaro presso uno degli sportelli automatici Atm Postamat.

