Processo per il conduttore tv e attore, già arrestato un anno e mezzo fa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il sostituto procuratore di Milano Baj Macario, dopo le indagini della guardia di finanza di Malpensa, ha chiesto per lui il giudizio immediato. Il conduttore tv è accusato di avere importato tre litri di GBL, conosciuta come “droga dello stupro”, conservata in delle bottiglie che riportavano l’etichetta di banale silicone, ed era stata pagata in bitcoin.

I flaconi pieni di sostanza stupefacente sono arrivati all’aeroporto di Malpensa con una spedizione dalla Cina con destinazione Milano. La spedizione è stata intercettata dalla guardia di finanza alla Cargo City dell’aeroporto di Malpensa. Le fiamme gialle hanno seguito la consegna in incognito fino a quando non è arrivata all’indirizzo del destinatario, a Milano.

Leggi anche: “Una scena straziante”. Schianto drammatico in città, coinvolti più mezzi: tre morti e due feriti





Milano, droga dello stupro, Ciro Di Maio di nuovo a processo

Durante la perquisizione nella casa del conduttore Ciro Di Maio è stata trovata altra droga dello stupro, conosciuta anche come “Gisella” o “Geena”, ma anche Cocaina e Mefedrone e a questo punto per il conduttore sono scattate le manette. Secondo l’accusa, la droga veniva utilizzata da Ciro Di Maio oppure ceduta, quindi inviata ad altre destinazioni anche tramite l’utilizzo di corrieri.

Per maggiore sicurezza nella tracciabilità, i flaconi contenenti la droga dello stupro venivano pagati con valuta elettronica. Ciro Di Maio si è avvalso della facoltà di non rispondere spiegando che “la droga era per uso personale. Non l’ho mai ceduta ad altri”. Per un analogo reato, Gbl spedita dall’Olanda, il 24 agosto 2021 Ciro Di Maio era stato arrestato e poi condannato a un anno e quattro mesi. In quell’occasione gli vennero riconosciute le attenuanti generiche, quindi la condanna finale fu di poco più di un anno, con sanzione economica da 3.800 euro.

Classe 1975, Ciro Di Maio ha esordito su Rai 1 nel 1998 nel programma Carràmba! Che fortuna come Carramba boy. È stato autore e conduttore di programmi e documentari naturalistici per la piattaforma Sky, ha recitato in alcune fiction come Un posto al sole, Un medico in famiglia 9, Le tre rose di Eva 3 e a teatro in Naked Boy Singing di Roberto Croce nel 2000 al Teatro Colosseo di Roma.