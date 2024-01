Beatrice, morta a 5 anni a causa di 4 diversi virus. La piccola, una bambina di cinque anni che aveva festeggiato il suo compleanno il 24 maggio dell’anno scorso, è stata tragicamente colpita da un virus mortale subito dopo il Capodanno. Il 4 gennaio, la sua vita è terminata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova. Beatrice era l’adorata unica figlia di Giovanni, un manutentore, e Francesca, un avvocato, entrambi di 43 anni.

La famiglia risiedeva a Veggiano. Beatrice era una bambina piena di vita, appassionata di nuoto e sempre piena di energia. Prima dell’ultimo dell’anno, non aveva mai sofferto di alcuna malattia. La causa del suo decesso, come confermato dai medici, non è stata l’influenza stagionale, ma l’attacco di quattro virus che hanno provocato un’emorragia cerebrale e hanno compromesso il funzionamento dei suoi organi.





“Come premessa – ha raccontato il papà al Gazzettino – mi raccomando, dite che la nostra bambina era un gioiello della natura, che amava mangiare bene ed era già più grande della sua tenera età. Il 30 dicembre mi sono ammalato di influenza. Dovevamo fare una cena per Capodanno a casa nostra con altre due coppie di amici con i rispettivi bambini che poi sono i migliori amici della nostra piccola”.

E ancora: “Viste le mie condizioni, una delle altre mamme ha deciso di organizzare la festa a casa loro dove sono andate mia moglie con Beatrice Angela. Sono state in allegria, si sono divertite, tutto è andato per il verso giusto. Il giorno dopo la mia bambina è andata con la sua amichetta al cinema a vedere un film, un cartone animato che lei amava. Al rientro a casa mi ha detto che era stanca. Poco dopo ha accusato un po’ di febbre”.

“Abbiamo pensato – ha proseguito il papà nel lucido racconto – si trattasse solo di stanchezza e un po’ di alterazione. Con il passare delle ore la febbre andava e veniva, ma si è stabilizzata sui 39 gradi. Dal pronto soccorso pediatrico ci hanno detto che era meglio che la portassimo a fare una visita in ospedale. Qualche ora dopo però il quadro clinico di Beatrice Angela è peggiorato. E’ arrivato il Suem 118 con l’auto medica e l’hanno portata in ospedale d’urgenza”.

