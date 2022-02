Barrali, il ritrovamento del corpo di Antonangelo Lecca. Prima la scomparsa, avvenuta a gennaio, poi nessuna traccia del 56enne fino al 10 gennaio, quando il suo cadavere è stato trovato nel torrente in località Bau Mannu, al Sud della Sandegna In un primo momento, gli inquirenti hanno ipotizzato si potesse trattare di un incidente, mentre oggi iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio è la moglie della vittima, la 64enne Floriana Cojana.

Come anticipato dall’Unione Sarda, non appena aperto il fascicolo sul caso, è stata la pm Diana Lecca ad aver preso la decisione di assegnare le indagini al Nucleo investigativo dei Carabinieri di Cagliari. Una volta eseguite le dovute perquisizioni e sentito i testimoni, la moglie della vittima ha nominato come avvocato difensore, Valeria Pau.

Stando a quanto si apprende, i risultati dell’autopsia sul cadavere, effettuata dal medico legale Roberto Demontis, avrebbero fatto emergere ben tre ferite e fratture craniche non compatibili con il luogo del rinvenimento. Un indizio che avrebbe così aperto la pista per omicidio.





Dalle tracce sul cadavare, dunque, gli inquirenti hanno iniziato a indagare nel passato dell’uomo. Pare, che Antonangelo sia stato segnalato più volte alle forze dell’ordine per maltrattamenti sulla moglie. L’ultima segnalazione risalirebbe ad appena tre mesi e mezzo prima della scomparsa dell’uomo, quando Fiorella Cojana era stata ricoverata al Brotzu con lesioni al viso.

Nessun incidente in bicicletta dunque: Lecca sarebbe stato colpito alla testa con un corpo contundente, ma l’arma non è ancora stata rinvenuta. Si apre per questi motivi la pista per omicidio, e la donna resterebbe al momento l’unica iscritta al registro degli indagati. Si rmane in attesa di aggiornamenti.