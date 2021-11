Schianto nella notte, morti 2 fratelli giovanissimi: avevano 25 e 28 anni

Bari, la tragedia lascia senza parole. Drammatico incidente stradale sulla provinciale 32 Turi-Castellana, in provincia di Bari. A perdere la vita fratello e sorella, entrambi giovanissimi. Restano feriti i due amici che viaggiavano a bordo della stessa vettura. La tragedia è avvenuta proprio nel cuore della notte.

Lui appena 25 anni, la sorella, 28 anni. Muoiono tragicamente nonostante svariati tentativi per riportarli in vita. Insieme a due amici, loro coetanei, fratello e sorella viaggiavano a bordo di una Bmw S1. Purtroppo l’auto sarebbe finita fuori strada per poi andarsi a schiantare contro un albero di ulivo e finendo poi ribaltata più volte.

Fratello e sorella erano passeggeri nel mezzo, seduti l’uno di fianco all’altra sul sedile posteriore. Per gli amici rimasti feriti, immediato il trasporto in codice rosso presso l’ospedale, mentre per il 25enne e la 28enne ogni speranza persa. Continuano a proseguire le indagini per fare luce sulla causa che avrebbe portato il conducente a perdere il controllo del mezzo.





I corpi delle due vittime sono state estratte dall’abitacolo del mezzo dalle squadre dei vigili del fuoco sopraggiunti sul posto. In merito alla dinamica del sinistro, sono state disposte le analisi per comprendere se il conducente dell’auto abbia fatto uso di alcol o droga. Sulla ricostruzione dell’incidente sono al lavoro i carabinieri, coordinati dalla Procura di Bari.

Nello specifico i rilievi sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Turi e della Compagnia di Gioia del Colle, coordinati dalla Procura. E sulle condizioni di salute dei due amici feriti, non si può che restare in attesa di altri aggiornamenti sul caso.