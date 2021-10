Una brutta notizia ha sconvolto un’intera famiglia e la sua comunità, che la conosceva molto bene. Barbara ha lasciato tutti nel dolore più profondo, dopo aver combattuto con tutte le sue forze per cercare di sopraffare la malattia. Il terribile male si è rivelato troppo difficile da sconfiggere e a 52 anni è stata costretta ad arrendersi. Il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore e in tanti hanno voluto lasciare un pensiero per omaggiare la sua persona, amatissima da moltissima gente.

La 52enne è sempre stata conosciuta per il suo modo di essere solare, infatti era davvero impossibile vederla senza il sorriso sulle labbra. La sua allegria travolgeva e contagiava tutti, che non potevano che instaurare un ottimo rapporto con lei. Infatti, è stata non soltanto una grande moglie e una mamma straordinaria, ma anche un’amica più che affidabile. Il suo compleanno lo aveva festeggiato poco tempo fa, ma poi ha probabilmente compreso di non farcela più ed è sopraggiunto il decesso.

A piangere la scomparsa di Barbara Strigini, questo il nome completo della 52enne, sono i comuni di Borgo Vercelli e Vercelli. Sono arrivate decine e decine di commenti per omaggiare un’ultima volta Barbara Strigini, passata a miglior vita. Il messaggio più significativo apparso sui social network è stato il seguente: “Ricordiamola sempre sorridente, come lo è stata anche mentre lottava come una tigre contro una malattia tremenda. Come ha fatto ogni giorno, senza mai arrendersi”.





Barbara Strigini ha vissuto fino all’ultimo a Borgo Vercelli e qui ha anche ricoperto il ruolo di consigliera comunale per cinque anni. Era infatti stata eletta con tanti voti nella lista del sindaco Mario Demagistri. Nella città di Vercelli aveva invece frequentato il liceo classico, dove aveva conseguito il diploma. Successivamente si era iscritta all’università di Torino. A dirle addio sono il marito Massimo, i figli Giulia e Francesco e la mamma Franca. Da stabilire ancora il giorno in cui si terranno i funerali.

Questa la nota diramata dal sindaco Demagistri per dire addio a Barbara Strigini: “La ricordo come una persona che metteva tanta passione nell’amministrare la cosa pubblica per il bene del suo paese. Una donna determinata che sosteneva efficacemente le proprie posizioni. Sempre disponibile, generosa. Una vera amica, persona simpatica e molto apprezzata. Lascia un grande vuoto in chi ha avuto la fortuna di conoscerla”.