Importante notizia per gli italiani sul fronte Poste Italiane. Novità negli ATM Postamat, con una nuova funzionalità, il prelievo cardless, che potrà essere sfruttata da tutti. La notizia è stata diffusa dal sito Tvzap. Ciò che stiamo per riferirvi rappresenta un passo in avanti per quanto riguarda la tecnologia, infatti si migliora sensibilmente l’aspetto della digitalizzazione. Ricordiamo che questo servizio permette di prelevare denaro nonché saldo e lista movimenti, ricariche del telefono e pagamenti delle utenze.

Ma ora Poste Italiane ha fatto sapere che negli ATM Postamat si potrà prelevare anche senza utilizzare la carta, ovvero il prelievo cardless. Sì, avete capito proprio bene: è prevista una novità assoluta, che renderà la vita più semplice per milioni di persone. Ora vi spieghiamo come sarà possibile mettere a punto il prelievo cardless, che certamente favorirà un’accelerazione delle operazioni e sarà anche molto utile per coloro che potrebbero dimenticarsi di avere con sé la carta al momento del prelievo economico.

Poste Italiane, ATM Postamat: come funziona il prelievo cardless

In tutta Italia a stretto giro arriverà la grande novità di Poste Italiane, con gli ATM Postamat che garantiranno il prelievo cardless. Tvzap ha fornito tutte le spiegazioni del caso e ovviamente gli italiani potranno usufruire di tutto questo tutti i giorni, 24 ore su 24. Davvero conveniente per i clienti, che stanno accogliendo positivamente questa notizia. Ora vi riferiamo nei particolari cosa dovrete fare per usare questa nuova funzionalità, che sicuramente permetterà un miglioramento del servizio in questione.

Il prelievo cardless avverrà tramite l’accesso all’app Postepay o in alternativa Bancoposta e poi bisognerà pigiare su ‘prelievo senza carta’. A quel punto occorrerà anche digitare il tasto 9 sull’ATM e ci sarà la presenza di un QR Code. Tramite la fotocamera del proprio cellulare bisognerà quindi inquadrare il QR Code e si potrà continuare col prelievo dei soldi. Ovviamente servirà il codice Poste ID per avere l’ok definitivo. E infine bisognerà fare un’ultima operazione, prima di lasciare il Postamat.

Infine, Tvzap ha aggiunto che si potranno prendere i soldi e chiedere la ricevuta sia sull’applicazione o cartacea. Ora non resta che aspettare che tutti gli sportelli Postamat possano dare questa possibilità per evitare l’utilizzo della carta.