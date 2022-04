Dalla mattina di venerdì 15 aprile in Italia sono stati rilevati una serie di disservizi a causa di Bancomat e Pos bloccati. Stanno giungendo segnalazioni non solo dai supermercati, ma anche dagli sportelli e dai centri commerciali che hanno dovuto chiedere di pagare in contanti ai clienti. Gli utenti sui social hanno immediatamente segnalato i problemi e pare che le più colpite siano Unicredit, Fineco, Poste italiane, BNL e Intesa San Paolo. Al momento non è chiaro il motivo per cui sia scaturito un simile blackout.

Potrebbe trattarsi di un cyberattacco al circuito, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Quello che è certo sono i problemi su bancomat e pos che si sono ripetuti già dalle prime ore di questa mattina per molti italiani, impegnati con le spese di Pasqua. Disagi si sono verificati nelle città italiane da nord a sud, da Milano a Palermo, passando per Ferrara, Roma e Napoli. Fonti interne ad alcune banche confermano “problemi generalizzati in fase di prelevamento e pagamenti”.





Nelle ultime ore, secondo quanto riferiscono da Nexi (principale gestore dei pagamenti elettronici in Italia) i problemi sono stati temporanei, sono durati circa mezz’ora – tra le 11.45 e le 12.15 – e hanno interessato solo alcune aree, rallentando le transazioni. Il problema – si fa sapere – sarebbe ora stato risolto, il servizio ha ripreso a funzionare correttamente anche se non sono escluse alcune ‘codè nelle transazioni da processare. Nexi sta approfondendo con Ibm le ragioni che hanno provocato i rallentamenti per bancomat e pos. Probabilmente i problemi sono stati legati all’alto numero delle transazioni dovuto al periodo di Pasqua anche se sono in corso ancora delle verifiche. Comunque si esclude che sia legato ad un attacco hacker.

Sul profilo Twitter di Downdetector si legge: “Le segnalazioni degli utenti indicano che Intesa Sanpaolo sta avendo problemi da 12:04 PM CEST. http://downdetector.it/problemi/intesa-sanpaolo/ Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiIntesaSanpaolo”. La scena che si è ripetuta nelle varie parti d’Italia è stata sempre la stessa: persone in fila davanti alle banche che non danno soldi, negozi e farmacie costrette ad affiggere cartelli che annunciano il blackout dei circuiti bancomat e carte in tutta Italia.

Alla fine è bastata mezz’ora per mandare in tilt gli utenti nel venerdì prima di Pasquaa causa dei disservizi di bancomat e pos. Numerose le segnalazioni su Twitter con hashtag bancomat, con le persone in un tam tam di voci e ansie che commentavano: “Ma è un attacco hacker? Sono i russi?”. “Siamo stati allertati da subito”, ha detto il direttore della polizia postale, Ivano Gabrielli, contattato da LaPresse, e “non abbiamo al momento evidenze di un attacco informatico”.

