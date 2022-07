Malore improvviso in piscina, muore bimbo di 6 anni. La corsa in ospedale, poi il decesso

Bambino di 6 anni morto dopo l’improvviso malore. Purtroppo la vicenda che ha tenuto tutti con il fiato sospeso volge al termine nel modo più tragico. Il bambino si trovava a bordo piscina quando sarebbe andato incontro a un improvviso malore.

Bambino di 6 anni muore dopo il malore in piscina. Il piccolo, residente a Pisa, stava trascorrendo una giornata di divertimento al parco di San Giuliano Terme quando è avvenuta l’improvvisa tragedia. Condizioni apparse gravi fin da subito non appena trasportato d’urgenza presso l’ospedale. Il bambino è deceduto dopo aver trascorso una notte in coma all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.





Bambino di 6 anni muore dopo il malore improvviso in piscina

La notizia si è diffusa in seguito alla dichiarazione di decesso a conclusione della procedura per l’accertamento di morte cerebrale avviata al Meyer. Il bambino di 6 anni stava giocando in piscina quando lo ha colto un improvviso malore. A chiamare i soccorsi il personale della struttura.

Sul posto un’autoambulanza della Pubblica Assistenza di Pisa e i sanitari. Una prima ipotesi avanzata è stata quella di un arresto cardiocircolatorio. Dopo il malore il bambino è stato ritrovato svenuto a bordo vasca.

Il bambino è stato dunque trasferito d’urgenza in elisoccorso per raggiungere la struttura ospedaliera. Condizioni apparse da subito gravi e dopo ore trascorse in coma, il cuore del piccolo ha smesso di battere.

