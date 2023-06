Bambina scomparsa a Firenze, strani messaggi sui muri. La vicenda della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa sabato scorso 10 giugno a Firenze continua a tenere banco. Nelle ultime ore c’è stato anche un avvistamento, una segnalazione che “è ritenuta dagli inquirenti altamente attendibile”. La bambina sarebbe stata avvistata domenica scorsa, un giorno dopo la scomparsa, su un autobus a Bologna in compagnia di una donna.

La comunità dei quartieri di San Jacopino e Novoli è sotto choc. La mamma di Kataleya, intanto, ha rilasciato tra le lacrime al TG1 queste dichiarazioni: “È impossibile che lei si perda da sola. qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Io ho detto ai carabinieri chi possono essere queste persone”. Al momento, però, chi sta svolgendo le indagini non ha trovato alcuna conferma alle parole della donna. E intanto strani messaggi sono comparsi sui muri di Novoli con le forze dell’ordine costrette ad intervenire.

I messaggi apparsi a Novoli con la scritta: “Sto bene”

Nella mattinata di oggi, martedì 13 giugno, sui muri di Novoli sono comparsi strani messaggi sui muri. Su alcuni fogli bianchi campeggia la scritta “Sto bene” tra parentesi. Subito la comunità peruviana ha fatto girare le foto di questi messaggi. La preoccupazione è che possa trattarsi di un riferimento alla piccola Kata, la piccola scomparsa il 10 giugno dall’ex hotel Astor.

I carabinieri, però, si sono affrettati a smentire questa ricostruzione dei fatti. Secondo gli uomini dell’Arma, infatti, i volantini potrebbero essere il frutto della mente di qualche mitomane. In ogni caso non c’è alcun collegamento con la bambina scomparsa. Nel frattempo la mamma, Kathrine Alvarez, ha lanciato l’ennesimo disperato appello: “Sono tre giorni che non la vedo mia figlia, vi prego aiutatemi“. Le ricerche continuano.

Nella notte oltre alle forze dell’ordine si sono aggiunti anche dei volontari coordinati dalla protezione civile che si sono concentrati su alcune zone della città. Domenica sera fino a tarda notte decine di peruviani hanno manifestato con alcuni striscioni la loro vicinanza ai familiari della piccola Kata. Donne e bambini sono arrivati da tutta Firenze e sono rimasti in strada per diverse ore. Purtroppo, però, al momento non ci sono ancora novità.

