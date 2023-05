Mentre Napoli era da pochissimo diventata Campione d’Italia, alle 00.38 del 5 maggio è nata la prima bambina in città. Durante i grandissimi festeggiamenti per ogni via, dal centro storico al Vomero, la piccola è nata nell’ospedale Villa Betania, nella periferia Est della città. La particolarità che ha colpito nella notizia della prima nascita post vittoria è stata nel nome scelto dal neo papà, grande tifoso della squadra.

Il radiofonico Gianni Simioli ha annunciato la particolare notizia con la pubblicazione di un post su Facebook, al quale ha allegato anche le foto della bambina. Nell’annuncio troviamo le commoventi parole del padre, felicissimo sia per la nascita di sua figlia che per la vittoria del Napoli. Contemporaneamente sono quindi accadute due cose che hanno estremamente colpito al cuore l’uomo.

La prima nascita dopo la vittoria del Napoli: il nome scelto dai genitori

Essendo nata durante il tanto agognato traguardo del Napoli, la bambina è stata chiamata da suo padre Azzurra, proprio in onore dei colori che contraddistinguono la squadra di cui il padre è super tifoso da anni. L’uomo ha deciso di rivolgersi al radiofonico per far rendere nota la notizia a tutti gli italiani. Durante gli svariati fuochi d’artificio sparati in tutta la città, la piccola Azzurra è stata data alla luce con doppia gioia nel cuore dei suoi genitori.

Il papà di Azzurra ha così annunciato la sua nascita: “Ciao Gianni, volevo dire a te e chi ti segue che a Villa Betania, a Ponticelli, è nata la prima bambina dello scudetto alle 00:38 del 5 maggio. L’abbiamo chiamata Azzurra ed è proprio mia figlia. Due emozioni uniche, doppia gioia e un futuro, per la nostra piccola, tutto azzurro! Ti abbracciamo”. Ovviamente sono arrivati subito tantissimi commenti sotto il post, la maggior parte in cui auguravano una buona vita alla piccola nascitura.

Un utente scrive anche: “Sarà sicuramente una piccola tifosa. Da padre in figlia un unico amore”. E un’altra signora scrive: “Augurissimi! A maggio del 2022 è venuta al mondo la mia bimba, chiamata Azzurra in onore dei miei amori: cielo, mare e… il Napoli”.