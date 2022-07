È in condizione gravissime la bambina di 4 anni caduta dal secondo piano di un palazzo. La piccola è precipitata dalla finestra della casa in cui abitava con la mamma e il fratellino. Siamo a Udine, dove questa vicenda potrebbe trasformasi in tragedia, se le condizioni della piccola non migliorano. Da quel poco che gli inquirenti sarebbero riusciti a ricostruire, sembra che la bimba sarebbe riuscita ad aprire una finestra e ad affacciarsi dal secondo piano, quando la grata in ferro ha ceduto ed è precipitata nel vuoto da sette metri di altezza.

La terribile immagine è avvenuto nell’abitazione della famiglia, situata in via Cividale, nel capoluogo friulano, nel quartiere di San Gottardo. Il terribile fatto è accaduto intorno alle 17 e sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la piccola all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni. Per il resto non si conoscono altre informazioni sullo stato di salute della bambina di 4 anni caduta dal secondo piano di un palazzo: non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.





Bambina di 4 anni caduta dal secondo piano di un palazzo: la tragedia a Udine

C’è anche da dire, che almeno per ora, sembra da escludere una responsabilità di tipo penale da parte dei genitori. Gli stretti familiari della piccola, sotto choc, sono scesi subito in strada dopo la caduta. Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti del quartiere San Gottardo. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Le forze dell’ordine sono impegnate nei rilievi del caso sul luogo della tragedia.

Naturalmente saranno le prossime indagini a chiarire perché la grata in acciaio abbia ceduto, facendo precipitare la piccola nel vuoto. Si rende noto che nelle prossime ore, gli inquirenti ascolteranno anche la versione dei fatti dei residenti del quartiere e dei genitori della bambina. Per il momento, la pista più accreditata è quella di un tragico incidente.

La polizia ha sequestrato dall'abitazione di via Cividale barra anti intrusione e soppalco.

Si suppone che la bimba sarebbe riuscita ad aprire la finestra della mansarda in un momento di distrazione della madre. Sembra che l’abitazione sia composta da due piani e un soppalco. In quel momento in casa c’era la madre, che secondo i primi elementi raccolti, si trovava nella stessa stanza della figlia. Il padre invece era al lavoro e ha raggiunto la bimba in ospedale.

