Terribile incidente stradale in Friuli: una ragazza di 19 anni ha perso la vita schiantandosi con la sua moto contro una macchina. Il bilancio dello schianto avvenuto nella serata di venerdì 14 aprile sull’ex strada provinciale 1 a Verzegnis, in provincia di Udine, lungo il tragitto che porta a Sella Chianzutan dopo l’abitato di Chiaicis, conta anche di due feriti. La giovane era in sella alla moto, mentre in auto c’erano due persone.

A perdere la vita nello schianto è stata Martina Socciarelli, 19 anni, originaria di Perugia ma residente a Verzegnis: non ha avuto scampo dopo lo scontro tra la moto su cui viaggiava e un’auto. Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. Dopo l’incidente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza 112, gli operatori della sala operativa di primo livello hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Schianto tra moto e auto: Martina Socciarelli muore a 19 anni

Gli infermieri della Sores hanno quindi mobilitato l’equipaggio di un’ambulanza da Tolmezzo e l’elicottero di soccorso, attivando anche i Vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con il personale sanitario. Inutili i tentativi di salvare la vita alla ragazza: i soccorritori si sono dovuti arrendere e hanno dichiarato il decesso. A seguito del tragico accaduto, gli organizzatori della competizione motoristica “Verzegnis-Sella Chianzutan”, la più antica cronoscalata del Friuli Venezia Giulia, hanno deciso di annullare la manifestazione in segno di lutto: la gara si sarebbe dovuta svolgere il prossimo fine settimana, lungo il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente.

Come si legge su Udine Today, Martina Socciarelli, nata il 20 luglio 2004, era molto conosciuta in paese anche per la sua attività di atleta, tesserata per anni con la Libertas Tolmezzo. Il papà Giuliano Socciarelli è originario di Perugia, dove la ragazza è nata, mentre la mamma – Cristiana Perrone – è nativa di Brindisi. I genitori sono entrambi agenti di polizia penitenziaria.

