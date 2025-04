“Aveva ucciso lo stilista Gucci”. Litiga col figlio e gli spara in faccia, poi il gesto estremo

L’uomo che nel 1995 sconvolse l’Italia con l’omicidio di Maurizio Gucci è tornato al centro della cronaca per un nuovo e tragico episodio di violenza. Benedetto Ceraulo, oggi sessantatreenne, ha tentato di uccidere il proprio figlio sparandogli al volto, prima di rivolgere l’arma contro se stesso. Il drammatico episodio si è consumato in una casa di campagna a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, dove Ceraulo viveva da solo da circa due anni. L’abitazione, presa in affitto, era diventata il suo rifugio dopo anni di detenzione. In occasione delle festività pasquali, era stato raggiunto dal figlio trentasettenne, ma una lite familiare ha trasformato quella visita in un incubo.

Secondo quanto trapelato da ambienti investigativi, al culmine di un violento alterco, Ceraulo ha impugnato una pistola di piccolo calibro e ha sparato al figlio, ferendolo gravemente al volto. Subito dopo ha tentato il suicidio, colpendosi con la stessa arma e riducendosi in condizioni critiche. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale. La dinamica del gesto e le motivazioni alla base della lite sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire gli eventi e il contesto familiare che ha portato all’esplosione di una simile violenza.

Spara al figlio e tenta il suicidio: è l’uomo che fu condannato per l’omicidio Gucci

Il nome di Benedetto Ceraulo è tristemente legato a uno dei delitti più noti del panorama giudiziario italiano. Fu lui l’esecutore materiale dell’omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto a Milano il 27 marzo 1995. All’epoca gestiva un ristorante ed era oppresso dai debiti. Il movente dell’omicidio si inserisce in un intricato intreccio di rancori familiari e interessi economici: Ceraulo fu ingaggiato come sicario su incarico di Patrizia Reggiani, ex moglie dell’imprenditore, tramite una catena di intermediari che includeva Ivano Savioni, Orazio Cicala e Giuseppina Auriemma. L’accordo prevedeva un pagamento di 600 milioni di lire per eliminare Gucci. Nonostante le pesanti accuse, né Reggiani né Ceraulo ammisero mai le loro responsabilità durante il processo.

Il caso Gucci si concluse con una serie di condanne esemplari. Il 3 novembre 1998, il tribunale di Milano condannò Patrizia Reggiani a 29 anni di carcere, ridotti a 26 in appello nel 2000. A Ceraulo, inizialmente condannato all’ergastolo, fu poi inflitta una pena di 28 anni, 11 mesi e 20 giorni. Le condanne di Cicala, Savioni e Auriemma seguirono lo stesso iter, con pene comprese tra i 25 e i 30 anni. La Corte di Cassazione confermò tutte le sentenze, chiudendo il cerchio giudiziario su un delitto che aveva scosso l’opinione pubblica per la sua freddezza e per il coinvolgimento di nomi altisonanti della moda italiana.

Dopo quasi due decenni dietro le sbarre, nel 2017 Benedetto Ceraulo ottenne la semilibertà, avviando un percorso di reinserimento sociale che sembrava restituirgli una parvenza di normalità. Due anni fa era tornato completamente in libertà, vivendo lontano dai riflettori, in un angolo tranquillo della campagna toscana. Ma quel passato segnato da violenza e criminalità sembrerebbe aver lasciato segni profondi, esplosi nuovamente in un atto di estrema disperazione e follia.

Il nuovo episodio riapre interrogativi mai sopiti sul reinserimento degli ex detenuti autori di reati gravi, ma soprattutto getta luce su una tragedia familiare che, almeno per ora, lascia dietro di sé due vite appese a un filo e un passato impossibile da dimenticare.